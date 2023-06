De Ketelaere, decisione presa: ecco il futuro del belga

L’addio di Maldini e Massara potrebbe cambiare anche i piani di mercato del Milan. Per De Ketelaere, comunque, la decisione è già stata presa

Disorientamento e stupore e non potrebbe essere altrimenti. Queste le sensazioni provate da gran parte dei tifosi del Milan in seguito all’addio congiunto di Paolo Maldini e Frederic Massara, sancito dal presidente Gerry Cardinale.

Quello che doveva essere un incontro chiarificatore al termine della stagione per impostare scelte e strategie in vista della prossima si è trasformato in un inaspettato addio per Paolo Maldini. Alla stregua di quanto avvenuto per quello da calciatore, anche stavolta, l’ex capitano rossonero lascia il club di cui ha fatto la storia non senza polemiche specie per il modo in cui è stata sancita la fine della sua esperienza da dirigente.

Uno dei motivi alla base dell’addio di Paolo Maldini al Milan è stata la divergenza di vedute sulla scorsa campagna acquisti estiva, quella che ha portato in rossonero Charles De Ketelaere, strappato al Bruges dopo un’estenuante trattativa diventata un tormentone di mercato.

Charles De Ketelaere, la decisione del Milan

La stagione di De Ketelaere è stata alquanto deludente. Dopo un buon avvio, il belga è uscito pian piano dalle scelte di Pioli, il quale, comunque, gli ha concesso varie opportunità da titolare, tutte fallite.

Un solo assist e zero gol, questo lo score di De Ketelaere nella sua prima annata milanista. Come annunciato da Pioli nell’ultima conferenza stampa stagionale, ci saranno valutazioni inevitabili sul belga. Verosimilmente, anche con l’addio di Maldini e Massara, la situazione non cambierà e nemmeno la decisione del Milan.

Qualora infatti arrivino offerte di rilievo, il Milan non si opporrà alla cessione del centrocampista belga, il quale però lascerà i rossoneri solo a titolo definitivo e non in prestito come si era ipotizzato nelle scorse settimane. L’intenzione del Milan è quella di provare a rientrare (anche parzialmente) dell’investimento fatto un anno fa. Qualora non sia possibile, non è escluso che a De Ketelaere possa essere concessa un’altra chance, anche in considerazione dell’addio di Diaz sulla trequarti.

Le prossime settimane, dunque, saranno decisive. De Ketelaere, intanto, ha una buona opportunità per provare a convincere il Milan a trattenerlo ovvero la partecipazione agli Europei Under 21 con il Belgio. Il torneo è in programma da mercoledì 21 giugno all’8 luglio. Vi parteciperanno anche Sandro Tonali e Kvara, quest’ultimo convocato dalla Georgia padrona di casa.