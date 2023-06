De Zerbi scuola Milan: “Educazione calcistica da Maldini e Baresi” (VIDEO)

Sorprendenti dichiarazioni di Roberto De Zerbi alla Bobo TV. L’allenatore oggi in Premier League ha voluto sottolineare i suoi valori e tratti milanisti

Roberto De Zerbi è senza dubbio l’allenatore ‘rivelazione’ della stagione. Dopo il suo approdo al Brighton, in Premier League e al posto di Graham Potter, l’ex Sassuolo ha avuto la possibilità di dimostrare le sue enormi doti di guida tecnica di una squadra. Al comando di un gruppo di calciatori discreto, e che mai ha raggiunto determinati traguardi, De Zerbi ha centrato il sesto posto e la qualificazione alla prossima Europa League. Prima di questa stagione, il Brighton aveva raggiunto come miglior risultato nella massima serie un nono posto.

Ciò che ha fatto De Zerbi alla guida della formazione inglese rimarrà senza dubbio nella storia. A sorprendere enormemente la critica e anche qualche personaggio di enorme spicco (vedi Guardiola), sono state le idee, la filosofia di calcio dell’allenatore italiano. Con una rosa di medio-basso livello, il Brighton ha messo in difficoltà ogni formazione possibile, e il traguardo finale la dice lunghissima. La sua reputazione, se già era buona, adesso è diventata brillante. De Zerbi viene considerato uno degli allenatori più forti in circolazione!

Non è un caso che ogni tifoso, soprattutto di nazionalità italiana, lo vorrebbe nella panchina del suo club. Dati gli ottimi risultati in Premier League, il nome di De Zerbi è stato accostato alla maggioranza delle big italiane. Dalla Juve all’Inter, dal Milan alla Roma… Lui sembra saldo al Brighton, forte di un contratto con una clausola rescissoria di 13 milioni valida solo per l’estate. Le sue recenti parole, però, non possono che infiammare l’animo di ogni tifoso rossonero.

De Zerbi: “Io sono un figlio del Milan”

De Zerbi, è risaputo, era un calciatore prima di diventare un allenatore. Di ruolo centrocampista, ha militato principalmente in club di medio-basso livello. Padova, Monza, Catania, Arezzo, Napoli… ma è al Milan che cresce e si sviluppa, facendo una bella trafila delle giovanili rossonere. Origini calcistiche alle quali De Zerbi tiene molto, e che a suo dire lo hanno formato con un’impronta d’élite, sana, vincente e seria.

Intervenuto da ospite alla BOBO TV, l’allenatore del Brighton spontaneamente ha spiegato da cosa deriva il suo modo di fare calcio, oggi apprezzato dalla stragrande maggioranza degli appassionati.

“Il modo che ho di far giocare le mie squadre, di volere la palla, è il modo che rappresenta la mia storia. La mia storia vuol dire… io comunque cresco nel Milan, io sono un figlio del settore giovanile del Milan. E il Milan ai miei tempi era diverso dalle altre squadre. Il Milan vinceva e aveva un gioco diverso dalle altre top squadre italiane. L’educazione calcistica io la prendo da là: dai Baresi, dai Maldini, dai Tassotti, dai Savicevic, dai Costacurta, dai Boban. Quella dell’allenamento, della serietà…”.

Parole al miele quelle di De Zerbi per il grande Milan degli anni ’90. Nessun indizio di mercato, certo, ma è innegabile la simpatia e l’affetto che l’allenatore nutre per il Diavolo e i suoi colori. I tifosi lo bramano: chissà se tra qualche tempo Roberto non possa tornare a “casa”.