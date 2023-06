Evan Ndicka, decisione presa: a breve l’ufficialità

Finisce la telenovela riguardante il futuro di Evan Ndicka. Il difensore franco-ivoriano ha scelto la sua prossima destinazione.

Uno dei nomi più caldi di questo mese di giugno, per quanto riguarda il calciomercato internazionale, è certamente quello di Evan Ndicka. Difensore centrale di piede mancino, classe ’99, in forza all’Eintracht Francoforte.

Si parla moltissimo del calciatore franco-ivoriano, perché il suo contratto con il club di Bundesliga sta per scadere. Ndicka è un prossimo svincolato di lusso e può accordarsi a costo zero con qualsiasi club lui voglia. In Italia non mancano le pretendenti, tra le quali spunta anche il Milan.

I rumors di mercato per giorni hanno parlato addirittura di un duello Roma-Milan per Ndicka: i giallorossi da tempo si erano mossi per il difensore, invitando l’entourage a Trigoria a dialogare con Tiago Pinto e José Mourinho. I rossoneri hanno tentato il sorpasso nell’ultima settimana, con Geoffrey Moncada pronto all’opera di convincimento.

Niente Milan: Ndicka sbarca già oggi nella sua nuova squadra

La telenovela che si era conformata nelle ultime settimane si sarebbe risolta poco fa, almeno secondo gli aggiornamenti di Sky Sport. Pare proprio che Evan Ndicka abbia scelto di trasferirsi alla Roma.

L’ultima news parla infatti di volo già prenotato per la capitale italiana in serata. Oggi Ndicka dovrebbe dunque sbarcare per la prima volta a Roma, iniziando di fatto la sua nuova avventura nel calcio di Serie A. Nella giornata di domani dovrebbe già svolgere le visite mediche di rito ed essere di conseguenza ufficializzato come nuovo innesto per la rosa di Mourinho.

Niente da fare per il Milan, che aveva tentato l’inserimento last-minute. Ma pare che la proposta rossonera, così come i sondaggi delle ultime ore di Tottenham e Barcellona, siano stati rispediti al mittente. Ndicka ed i suoi agenti avevano già dato la propria parola alla Roma, che dovrebbe aver messo sul piatto un contratto fino al 2028 da circa 4 milioni netti all’anno, bonus compresi.

Per la squadra di Stefano Pioli, che si era mosso in prima persona per cercare di convincere lo stesso Ndicka, si tratta del secondo ‘scippo’ subito dai rivali romanisti in questa fase iniziale di mercato. Infatti la Roma ha anticipato il Milan anche su Houssem Aouar, centrocampista franco-algerino ex Lione, anche lui svincolato, che il club rossonero aveva trattato lo scorso gennaio. Ottimo doppio colpo invece per Mourinho che può così allungare la qualità della propria rosa.