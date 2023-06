Il Milan fa muro e l’Inter resta beffata: i tifosi esultano

I tifosi del Milan possono esultare. Le richieste alte dei rossoneri spingono il club inglese a cambiare obiettivo e a puntare al giocatore dell’Inter

Il calciomercato del Milan fatica a decollare. Furlani e Moncada stanno lavorando alla ricerca di rinforzi che possano migliorare una rosa che ha bisogno di diversi innesti.

Oltre al mercato in entrata, i rossoneri dovranno essere bravi a cedere i tanti calciatori in esubero. Da Divock Origi, passando per Ante Rebic, Junior Messias e Ballo-Toure, non mancano i calciatori, che sono fuori dal progetto di Stefano Pioli, che la dirigenza del Diavolo dovrà essere brava a piazzare, cercando di racimolare più soldi possibili.

Non sarà facile, ma è evidente che meglio si vende, più soldi a disposizione per il mercato ci saranno. Non sono, invece, previsti addii eccellenti. Con il rinnovo fino al 30 giugno 2028, non si parla più di Rafael Leão. Il portoghese ha deciso di sposare il progetto rossonero e di certo non si muoverà in questa sessione di calciomercato, tranne che qualcuno non decida di versare i soldi (ben 175 milioni di euro) della clausola. Davvero molto difficile.

E’ certamente più facile che i tormentoni dell’estate possano diventare Mike Maignan e Theo Hernandez, che hanno accordi con il Milan in scadenza nel 2026. Negli ultimi giorni si è parlato soprattutto del portiere francese, essendo arrivata in via Aldo Rossi un’offerta, da parte del Chelsea, di ben 60 milioni di euro. Ma il Milan non appare intenzionato a vendere e sta lavorando per il rinnovo.

Novità dall’Inghilterra

In Inghilterra, l’Evening Standard sostiene che il Chelsea abbia cambiato strada dopo la richiesta del Milan, per il suo portiere, di ben 80 milioni di sterline.

Ora l’obiettivo principale degli inglesi non sarebbe più Mike Maignan, bensì il collega dell’altra sponda del Naviglio. Così il Chelsea è pronto a riallacciare i contatti (i primi sono avvenuti ad aprile) per strappare Onana all’Inter. Per riuscirci serviranno almeno 50 milioni di sterline. Sarebbe questa la richiesta dei nerazzurri per il 27enne.

Ma il club londinese deve fare attenzione alla concorrenza del Manchester United, che può mettere sul piatto anche la prossima Champions League. Le alternative a Onana sarebbero Mamardashvili del Valencia, Gregor Kobel del Borussia Dortmund e David Raya del Brentford.