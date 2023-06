Leao: “Voglio fare la storia al Milan, mai pensato ad un altro club”

Rafael Leao ha rilasciato dichiarazioni cruciali dal ritiro del suo Portogallo. Parole speciali sul rinnovo col Milan, che hanno emozionato i tanti tifosi

Rafael Leao ha rinnovato da poche settimane il suo contratto col Milan. C’è voluto un anno per arrivare alla fumata bianca, con Paolo Maldini e Frederic Massara che hanno fatto il massimo pur di trattenere in rossonero il talentoso portoghese. Sappiamo che gli ostacoli erano plurimi e la trattativa delle più complicate. Tra doppie procure, pretese d’ingaggio molto alte e questioni legali con lo Sporting Lisbona, può essere definita un’impresa eccezionale quella del Milan nell’esser riuscito a prolungare il contratto di Rafa.

Per non parlare delle numerose minacce di mercato che hanno fatto da contorno alle discussioni per il rinnovo. In un anno si è detto e ipotizzato di tutto. Ci sono stati soprattutto due club in pressing su Leao, consapevoli della difficile situazione di trattativa con il Milan. Paris Saint Germain e Chelsea, società tra le più ricche in Europa e al mondo, sarebbero state pronte ad accontentare ogni richiesta di Leao pur di averlo in squadra.

I tifosi sono stati terrorizzati dall’assalto del club francese e di quello inglese. Bisogna ringraziare il Milan e lo stesso giocatore se le strade non si sono separate. Volontà, fede e attaccamento hanno in primis portato al rinnovo di Leao col Diavolo. Oggi, dal ritiro del suo Portogallo, Rafael ha spiegato le dinamiche del suo prolungamento in rossonero. Ha utilizzato parole davvero importanti l’esterno d’attacco nei confronti del suo club.

Leao: “Voglio fare la storia al Milan”

Terminata la stagione, Leao ha passato qualche giorno per unirsi di recente alla sua Nazionale. E’ stato convocato dal nuovo CT Roberto Martinez per affrontare i vicini impegni di Nations League col Portogallo. Oggi, l’attaccante del Milan ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale. E’ stato interrogato dalla stampa su diversi temi, ma uno in particolare ha sommerso i tifosi del Milan di emozioni estremamente piacevoli.

A Leao è stato chiesto del presunto feeling di mercato col Paris Saint Germain. La sua risposta ha lasciato tutti di sasso. Una vera dichiarazione d’amore al Milan: “Ho deciso di rinnovare il mio contratto diverso tempo prima di firmarlo. Ho detto ai dirigenti del Milan che era tutto quello che volevo. Quando sono arrivato al Milan la società e la tifoseria mi hanno sostenuto in maniera incredibile, non ho pensato mai a nessun altro club o ad andarmene. Io voglio fare la storia al Milan”. Insomma, non ci si potevano aspettare parole più belle da parte di Leao, al quale è stata poi fatta una domanda di mercato.

In particolare, è stato chiesto al rossonero cosa ne pensa del possibile arrivo al Milan di Taremi. Leao ha glissato l’argomento: “Non è di mia competenza. C’è già chi se ne occupa”.