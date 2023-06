Milan, la Curva Sud omaggia Berlusconi ad Arcore: “C’è solo un Presidente” (VIDEO)

La Curva Sud del Milan ha omaggiato Berlusconi nei pressi di Villa San Martino: un bel gesto del tifo organizzato rossonero.

In questi giorni in casa Milan si piange la morte di Silvio Berlusconi, il proprietario più vincente nella storia del club. Ha comprato il Diavolo nel 1986 e l’ha portato a vincere tantissimi trofei sia in ambito nazionale che internazionale. In 31 anni sono arrivate 29 coppe.

Sotto la sua gestione i tifosi rossoneri hanno esultato molte volte e in questi giorni in molti ricordano quei successi. La Curva Sud Milano nelle scorse ore si è presentata numerosa presso Villa San Martino, la residenza di Berlusconi ad Arcore.

Ovviamente, c’è stato anche un coro nei confronti dell’ex patron del Milan. Ad esempio: “Un Presidente, c’è solo un Presidente”. Ciascuno dei circa 200 ultras rossoneri presenti aveva una rosa rossa in mano e l’ha sollevata verso il cielo. Dopo il coro, c’è stato un lungo applauso e poi i fiori sono stati depositati fuori Villa San Martino. Successivamente il corteo ha lasciato Arcore.