Un campione del mondo al Milan: talento pazzesco

Il Milan si fionda sul talento argentino per rinforzare la propria linea di centrocampo. E’ l’ultima idea lanciata dalla dirigenza rossonera.

Il Milan che verrà avrà bisogno di concretezza e fantasia per giocare bene ed essere più intenso in fase d’attacco. Ecco perché tra gli obiettivi di Stefano Pioli per rinforzare la propria rosa vi sono almeno un trequartista ed un esterno offensivo.

L’ideale sarebbe arrivare ad un calciatore, ovviamente di grande talento e carattere, che possa ricoprire entrambi i ruoli. Un fantasista capace sia di giocare dietro le punte, in posizione centrale, sia partendo da una zona più laterale del campo.

L’ultima idea in tal senso l’ha lanciata la Gazzetta dello Sport, secondo cui il Milan sarebbe finito sule tracce di un centrocampista offensivo, che per l’appunto in carriera ha dimostrato di saper giocare sia sulla trequarti sia in posizioni più esterne. Si tratta di un nazionale argentino, che ha anche fatto parte della rosa che ha trionfato ai Mondiali 2022 in Qatar.

Milan, l’ultima idea è un argentino: gioca in MLS

La ‘rosea’ ha scritto questa mattina che l’idea su cui stanno lavorando in queste ore i dirigenti del Milan si chiama Thiago Almada. Centrocampista e trequartista argentino classe 2001. Talento da vendere, duttilità tattica non da poco e soprattutto la grande voglia di debuttare nel calcio che conta in Europa.

Thiago Almada è un prodotto delle giovanili del Velez Sarsfield in Argentina, ma a sorpresa un anno e mezzo fa decise di accettare la corta degli Atlanta United FC, nota franchigia della Mls statunitense. Piuttosto che fare il classico percorso che compiono molti suoi connazionali, dunque sbarcare in Europa da giovani, Almada ha vitato verso gli USA dove si sta mettendo in mostra con gol e assist da vendere.

Un calciatore molto interessante che ha colpito gli uomini-mercato del Milan. Pare che Moncada e soci abbiano avviato i primi contatti per Thiago Almada, sondando il terreno con l’Atlanta. Il suo valore attuale si aggira sui 20 milioni di euro, anche se il club rossonero spera di ottenere uno sconto sul cartellino del 22enne sudamericano.

Nel Milan di Pioli della prossima stagione Almada potrebbe essere utilizzato o come trequartista puro, o al massimo come esterno d’attacco del 4-2-3-1 che resterà con ogni probabilità il modulo base della squadra rossonera. In Nazionale inoltre vanta tre gettoni ed un gol: durante i Mondiali vinti lo scorso autunno ha disputato soltanto qualche spezzone contro la Polonia nella fase a gironi.