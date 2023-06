Funerale Silvio Berlusconi, la delegazione del Milan: da Baresi a Boban (VIDEO)

Ai funerali dell’ex presidente rossonero tanti ex protagonisti del Milan e non solo: tutti hanno voluto dargli l’ultimo saluto

Silvio Berlusconi si è spento lunedì mattina all’età di 86 anni e oggi si sono svolti i funerali in Duomo. Tantissime le persone accorse per dare l’ultimo saluto all’ex presidente del Consiglio e presidente del Milan.

Tra questi ovviamente molti ex rossoneri che hanno condiviso tante avventure e trionfi con lui durante i 31 anni in cui è stato alla guida del club. Dal 1986 al 2017 sono stati tantissimi i protagonisti che lo hanno conosciuto e che hanno imparato ad amarne le doti di presidente e la sua passione per il Diavolo: dirigenti, allenatori e calciatori, sia del Milan ma anche avversari. Le presenze a questo funerale lo dimostrano senza dubbio.

Non poteva mancare di certo l’ex dirigente Ariedo Braida, né il genio Dejan Savicevic. Presente anche l’attuale allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, che è stato sulla panchina dei rossoneri dal 2010 al 2014, vincendo anche uno scudetto. Tra coloro che c’erano oggi anche ovviamente Arrigo Sacchi, nonché gli ex calciatori per la delegazione del Milan, Zvonimir Boban e Demetrio Albertini, senza dimenticare Franco Baresi e Daniele Massaro. E ancora l’attuale ad Giorgio Furlani.

👋 Furlani, Baresi, Massaro and Albertini among those present at the service for Berlusconi pic.twitter.com/hT0pyboP4F — SempreMilanTV (@SempreMilanTV) June 14, 2023

Funerali Berlusconi, ci sono anche i presidenti degli altri club

A presentarsi oggi al funerale di Berlusconi in Duomo non sono stati solo però i protagonisti del Milan di ieri e di oggi, bensì anche più in generale tutte le persone legate al mondo del calcio, che con grande rispetto hanno voluto esserci per ricordare il presidente che ha vinto più di tutti.

Tra i presenti il patron della Lazio, Claudio Lotito, e quello del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ma anche il direttore sportivo del Sassuolo Paolo Carnevali. Sono poi arrivati anche l’attuale presidente dell’Inter Steven Zhang con il dirigente Giuseppe Marotta. Per il Monza è arrivata una delegazione formata da calciatori e dirigenti, con il capitano Matteo Pessina.

E ancora Paolo Scaroni, Urbano Cairo, il presidente del CONI Giovanni Malagò e Matarrese. Insomma, nessuno è voluto mancare per questo ultimo saluto a Per Silvio Berlusconi in Duomo.