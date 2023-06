Irrompe il Chelsea: superato il Milan, ora ci sono poche speranze

Il club londinese si sta muovendo seriamente per arrivare all’esterno della squadra spagnola: i rossoneri adesso sono stati sorpassati

Il mercato è ormai entrato ufficialmente nel vivo e i top club stanno iniziando a fare le prime mosse per rinforzare le proprie rose in vista della stagione successiva, consapevoli che per assicurarsi i migliori c’è da mettersi subito al lavoro.

Il Milan ha avuto a che fare con una rivoluzione in ambito dirigenziale e con la costruzione di una nuova squadra di mercato, per cui è leggermente indietro da questo punto di vista, ma di certo a breve cominceranno i primi assalti importanti per gli obiettivi principali. Giorgio Furlani e Goffrey Moncada, con l’aiuto di Stefano Pioli, hanno già nel mirino alcuni nomi, anche in continuità con le idee di Maldini e Massara, ma il tempo passa e la concorrenza aumenta.

Non c’è dubbio sul fatto che il Diavolo cerchi degli elementi offensivi per avere maggiori soluzioni in attacco. Oltra la centravanti che deve affiancare Olivier Giroud, c’è l’intenzione di andare a prendere anche un esterno d’attacco. I nomi circolati sono diversi e tra questi c’è anche quello di Nicolas Jackson, ventunenne del Villareal, che ha messo a segno ben 12 reti e fornito 4 assist in questa Liga.

Il Chelsea irrompe su Nicola Jackson

L’ala del sottomarino giallo è uno dei giocatori che erano nella lista di Maldini e Massara e piace ancora al club rossonero, che nel frattempo valutava tutti i migliori profili stando attento al rapporto qualità prezzo.

I rossoneri e il Lipsia erano i due club più interessati al classe 2001, ma nelle ultime ore le cose stanno cambiando perché c’è stato il forte inserimento da parte di un top club come il Chelsea. I Blues, stando a quanto riferito dal giornalista Nizaar Kinsella, stanno facendo sul serio per arrivare al senegalese, nonostante a gennaio si siano già mossi con decisione in quel ruolo, andando a prendere Mudryk dallo Shaktar e Madueke dal Psv. Il club londinese ha dunque sorpassato sia i rossoneri che i tedeschi.

L’esperto di mercato Fabrizio Romano sottolinea che per arrivare al giocatore serve pagare la clausola da 35 milioni, ma non è detto che il Villareal non si accontenti anche di una cifra leggermente inferiore. Nei prossimi giorni la pista Nicolas Jackson si riscalderà sicuramente. Il Milan continua a tener d’occhio il talento ma nel frattempo valuta anche gli altri nomi per quel ruolo e in questo momento sta spingendo su un altro esterno di proprietà del Villareal, ovvero Samuel Chukwueze.