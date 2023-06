Maignan, l’annuncio ufficiale è spiazzante: “Ha già deciso”

Ci sono tifosi del Milan che temono di perdere Maignan: ma dall’Inghilterra arriva un’indiscrezione che forse può tranquillizzarli.

Il Milan cederà uno dei suoi migliori giocatori per finanziare il calciomercato in entrata? C’è chi si pone questa domanda. Ovviamente, tra i tifosi c’è chi è un po’ preoccupato e teme che la squadra si indebolisca.

Recentemente sono trapelate indiscrezioni che davano Mike Maignan come un possibile sacrificato, ma solo in caso di offerta altissima. Il suo cartellino viene valutato 80-90 milioni di euro e finora non è arrivata nessuna proposta di questo tipo in via Aldo Rossi.

Ci sono stati rumors inerenti un interessamento da parte del Chelsea, che però non sembra disposto a pagare un prezzo così caro. Inoltre, lo stesso francese vuole continuare a giocare in Champions League e sarebbe felice di rimanere a Milano. I Blues sono fuori dalle coppe europee dopo una stagione disastrosa, nonostante gli investimenti folli fatti nelle scorse sessioni di calciomercato.

Calciomercato Milan, altra conferma sulla permanenza di Maignan?

È normale che un portiere fortissimo come Maignan attiri le attenzioni di grandi società europee. Nei due anni al Milan ha avuto un rendimento strepitoso e si è affermato come uno dei migliori nel suo ruolo. Oltre ad essere abilissimo tra i pali, lo è anche palla al piede. Quest’ultima qualità è sempre più importante nel calcio di oggi ed è un valore aggiunto anche per la sua valutazione di mercato.

Non stupirebbe se qualche top club europeo presentasse un’offerta. Offerta che, salvo sorprese, non dovrebbe arrivare dal Chelsea. Infatti, stando a quanto rivelato da Sky Sports UK, il nuovo allenatore Mauricio Pochettino vorrebbe dare fiducia a Kepa Arrizabalaga. I Blues, indicati come molto interessati anche ad André Onana dell’Inter, potrebbero non investire su un nuovo portiere.

Kepa non ha completamente convinto in queste sue stagioni a Londra. Fu pagato la bellezza di 80 milioni di euro, i soldi della clausola di risoluzione fissata dall’Athletic Bilbao. Non ha avuto un rendimento costante e aveva anche perso il posto a favore di Edouard Mendy nelle stagioni 2020/2021 e 2021/2022, poi se lo è ripreso nell’ultima. Pochettino sembra intenzionato a puntare su di lui, vedremo se sarà così.