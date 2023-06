Maxi-offerta e colpo in attacco: Milan all’assalto

Il Milan vuole spingersi oltre per arrivare all’attaccante che tanto piace ai rossoneri. Ma c’è anche la contromossa dei parigini.

Non è più un mistero che il Milan, in vista della prossima stagione, sia alla ricerca di un nuovo attaccante. Sia dal punto di vista numerico che da quello strategico è necessario per Stefano Pioli avere a disposizione un centravanti di spessore, che possa dare il cambio all’ormai 37enne Giroud.

Tanti i profili sondati, tanti i nomi che circolano sulle pagine e sulle cronache di calciomercato. Il Milan però sembra orientato il più possibile a puntare su un centravanti in scadenza di contratto, che si può ingaggiare dunque a costo zero dal 1 luglio prossimo.

Un nome importante che però, come ovvio che sia, vanta gli interessamenti anche di altre realtà importanti. Il Milan per arrivare a questo giocatore di spessore internazionale, dovrà battere la concorrenza di top club di primissimo livello.

Milan-Psg, duello acceso per Marcus Thuram

Il giocatore di cui parliamo è Marcus Thuram. Non certo una novità nelle cronache di mercato rossonere. Il figlio d’arte (suo padre è l’ex difensore francese Lilian) è seguito dal Milan perché considerato un rinforzo ideale. Attaccante forte fisicamente ma anche molto dinamico, abile all’occorrenza anche a giocare da seconda punta o da esterno offensivo.

Thuram è sul taccuino del Milan, che sogna il colpaccio a costo zero. Come detto il classe ’97 si svincolerà dal Borussia Mochengladbach a breve, ma il problema è che anche il PSG è sulle sue tracce. L’idea della ricca formazione parigina è quella di puntare su Thuram per dare maggior peso offensivo alla squadra, visto che lo scorso anno è mancato un vero centravanti da affiancare a Mbappé e Messi.

Come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, il Milan è pronto a spingersi oltre i propri limiti del monte ingaggi. Messi sul piatto ben 5 milioni netti a stagione per convincere Thuram a sposare il progetto guidato da mister Stefano Pioli. In caso di approvazione, Thuram diventerebbe il milanista più pagato della rosa assieme a Rafael Leao, che ha da poco siglato il rinnovo.

Il PSG però è un osso duro e soprattutto molto generoso. Infatti la società guidata da Nasser Al-Khelaifi è pronta a rispondere con ben 7 milioni di ingaggio netto all’anno per Marcus Thuram. Cifre che comincerebbero ad essere impareggiabili per le casse del Milan. Ora sta al 25enne attaccante decidere: meglio i soldi e la fama di Parigi o un ruolo da protagonista a Milano?