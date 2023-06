Blitz, sì e Milan beffato: De Laurentiis si prende il bomber

Il club partenopeo ha già fatto un’offerta importante per arrivare al centravanti: se i rossoneri sono interessanti devono accelerare

La corsa ai migliori sul mercato è iniziato ormai da qualche settimana e il Milan è un po’ indietro perché ha dovuto cambiare interpreti e strategie per le trattative. L’addio di Paolo Maldini e Ricky Massara hanno infatti senz’altro rallentato tutte le operazioni.

Il club rossonero, in particolare nella figura di Gerry Cardinale, ha deciso di effettuare questo cambio e adesso c’è da velocizzare per le nuove scelte perché questa fase iniziale di mercato è molto importante per non farsi anticipare dalla concorrenza. Qualche obiettivo il Diavolo lo ha già perso, come ad esempio il difensore Evan Ndicka, che ha accettato la proposta della Roma di José Mourinho ed è già nella Capitale.

Il rischio è ovviamente quello di muoversi troppo tardi per arrivare a degli elementi che potrebbero fare al caso della rosa di Stefano Pioli. Come sappiamo, una delle priorità rimane quella del centravanti, con Divock Origi che non ha convinto e che è sul piede di partenza. L’obiettivo è quello di affiancare a Olivier Giroud un giocatore che garantisca un discreto numero di reti e che consenta al francese ex Chelsea di poter rifiatare senza che se ne senta troppo la mancanza.

Il Napoli mette sul piatto 25 milioni per Beto

I profili monitorati sono numerosi ma uno rischia di saltare perché su di lui c’è l’interesse forte di un altro club di Serie A, ovvero il Napoli. Il club partenopeo ha già fatto la sua mossa infatti per Beto dell’Udinese.

Secondo quanto riporta Calciomercato.com, i neocampioni d’Italia hanno presentato un’offerta verbale al club friulano da 25 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del portoghese, ma questa cifra non è stata accettata perché l’Udinese chiede qualcosa in più per lasciarlo partire. Il classe ’98 è uno dei nomi della lista del Milan per l’attacco.

Beto è stato autore di due ottime stagioni con i bianconeri, andando sempre in doppia cifra. Si tratta di un profilo molto interessante che piace anche ai rossoneri, ma se Moncada e Furlani vogliono avere qualche chance devono accelerare perché, come è evidente, la concorrenza per il 24enne non manca. Il Diavolo tiene comunque d’occhio diversi profili per l’attacco e al momento dà l’idea di voler puntare su un giocatore giovane e di prospettiva.