Colpo di scena Milan: lascia la Lazio a zero e Moncada ne approfitta

Il Milan sta pensando di prendere un giovane in scadenza con la Lazio: sarebbe un’interessante operazione a zero.

Geoffrey Moncada sta valutando diversi giocatori che hanno contratti che scadono a fine giugno 2023. Ci sono nomi che potrebbero fare molto comodo al club rossonero.

Era stato fatto un tentativo per Evan Ndicka, finito poi alla Roma, ed è stata presentata un’offerta a Marcus Thuram. L’attaccante dell’Eintracht Francoforte prenderà presto una decisione. Ha anche la proposta del Paris Saint Germain, destinazione spesso difficile da rifiutare. Da non dimenticare Daichi Kamada, che già Paolo Maldini e Frederic Massara avevano bloccato. Da capire cosa succederà con il centrocampista offensivo giapponese. Salvo sorprese, dovrebbe approdare al Milan nelle prossime settimane.

Calciomercato Milan, colpo “gratis” dalla Lazio?

Nella lista di Moncada sembra esserci anche Luka Romero, 18enne esterno offensivo o trequartista della Lazio. Non rinnoverà il contratto con il club biancoceleste, che ha giudicato eccessive le richieste economiche del suo agente Fali Ramadani. È pronto a valutare altre opzioni per il suo futuro.

Il giornalista Matteo Moretto ha confermato che il Milan vede in Romero un’opportunità di mercato interessante. Il talento argentino è molto apprezzato dalla dirigenza. Da battere la concorrenza di squadre spagnole. Proprio in Spagna, al Maiorca, ha giocato prima di approdare a Roma nell’estate 2022.

Romero è nato in Messico e possiede anche il passaporto spagnolo, ma ha scelto la nazionale argentina. Recentemente ha disputato il Mondiale Under 20 segnando due gol. È un ragazzo molto promettente e il Milan lo segue da tempo. C’era già stato un tentativo per ingaggiarlo un anno fa, però poi fu la Lazio ad avere la meglio.

Moncada non si è scordato del giovane argentino e sta pensando di portarlo a Milano. Operazione possibile se l’agente Ramadani non chiederà troppi soldi tra commissione e stipendio. Alcune fonti avevano rivelato una richiesta da 5 milioni di euro alla Lazio, che ha comprensibilmente rifiutato di pagare una cifra così esagerata.

L’indiscrezione è stata confermata anche da Gianluca Di Marzio nel corso di “Calciomercato – L’originale”. Secondo il noto giornalista esperto di mercato, i rossoneri hanno mostrato un interesse molto concreto. Romero è un giocatore della Lazio ma lo sarà ancora per poco perché il 30 giugno scadrà il contratto e non ci sono segnali di rinnovo. Ci sono però sondaggi molto importanti dalla Spagna, quindi il Milan dovrà battere la concorrenza di questi club per tenerlo in Italia. Romero è un classe 2004 e ha grandi qualità che però in Serie A non è riuscito ad esprimere al meglio, tant’è che la società capitolina ha deciso di non rinnovargli il contratto.