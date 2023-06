Il Milan pesca in Spagna: un talento dal Betis Siviglia

Il club rossonero valuta un profilo dalla Liga per rinforzare la mediana dopo l’infortunio di Bennacer: c’è la concorrenza dei partenopei

L’estate di mercato è appena cominciata e nel mese di giugno si susseguono le voci sui nuovi obiettivi, con i vari club impegnati a superare la concorrenza dei rivali per centrare gli obiettivi primari e rinforzare la propria rosa.

Il Milan ha cambiato l’assetto dirigenziale. A breve dovranno partire le trattative principali, con Stefano Pioli che avrà un ruolo molto più centrale nelle scelte. Tutto ciò, sempre tenendo conto delle linee guide tracciate dalla società, nell’ambito del nuovo progetto che non prevede follie di mercato. Soprattutto per i giocatori avanti con gli anni.

Le priorità del Diavolo sono nel reparto offensivo, con l’intenzione di portare a Milanello un centravanti che possa alternarsi a Olivier Giroud e un esterno offensivo, possibilmente di piede mancino e predisposto a giocare sulla fascia destra. Questi però non sono i soli due ruoli in cui il club rossonero ha in mente di operare. L’infortunio di Ismael Bennacer e i lunghi tempi di recuperano portano infatti a valutare anche dei profili per la mediana.

I rossoneri hanno chiesto informazioni per Guido Rodriguez

Per rimpiazzare l’algerino serve un giocatore di livello, che possa comporre una coppia importante con Sandro Tonali, davanti alla difesa. Al momento infatti, con Vranckx e Bakayoko che non verranno riscattati, c’è il solo Krunic a disposizione in quel reparto.

Le ipotesi che il Milan sta valutando sono più di una e c’è ne è una che viene confermata e rilanciata dalla Spagna. Il quotidiano AS, infatti, ha spiegato ieri che i rossoneri sono sulle tracce di Guido Rodriguez, centrocampista argentino del Betis Siviglia. Il calciatore è perfetto per un centrocampo a due e rappresenta una valida soluzione anche perché il suo contratto scade fra poco più di un anno, anche se comunque il ragazzo ha una valutazione importante.

As spiega che, oltre al Milan, un altro club di Serie A ha chiesto informazioni per il ventinovenne, che vanta anche 27 presenze con la nazionale albiceleste, ovvero il Napoli. Il tecnico del Betis, Manuel Pellegrini, in una delle ultime conferenze stampa della stagione aveva ammesso la possibile partenza di giocatori importanti: “Il club ha il diritto di accettare qualsiasi offerta importante. Poi vedremo chi sarà il prossimo“.