Il sogno proibito di Pioli: è sfida all’Inter

Il Milan sta setacciando il mercato alla ricerca del profilo giusto. Tanti i nomi sulla scrivania di Moncada e Furlani, ma il giocatore che fa impazzire Stefano Pioli è soprattutto uno

Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada stanno lavorando intensamente sul mercato alla ricerca dei profili giusti da acquistare. In questi giorni sono stati davvero tanti i nomi accostati al Diavolo. Il nuovo Milan sta seminando, con la speranza di poter raccogliere davvero presto.

Una delle priorità assolute è sicuramente quella di rafforzare la linea di centrocampo, che avrà un inizio di stagione complicato. Sandro Tonali disputerà gli Europei Under 21 e inevitabilmente si aggregherà alla squadra molto dopo, ma il problema maggiore è sicuramente legato allo stop di Ismael Bennacer, che rischia seriamente di rientrare solamente nel 2024. Il suo infortunio è delicato e non si correranno certo rischi. Con gli addii poi di Vranckx e Bakayoko, è evidente che servano forze fresche per non trovarsi con la coperta corta fin dall’inizio. Pioli, quando tornerà ad allenare la squadra il prossimo 10 luglio avrà a a disposizione solamente Rade Krunic e Tommaso Pobega.

Per quanto riguarda il mercato, Tuttosport, in edicola stamani, conferma la trattativa per Kamada, attualmente bloccata per via degli ormai noti problemi burocratici degli agenti, e l’interesse anche per Guido Rodriguez del Betis e per i giovani talenti come Samardzic dell’Udinese.

Pioli ci spera ancora

Il sogno proibito di Stefano Pioli è, però, un altro e porta il nome di Sergej Milinkovic-Savic. Non è certo una novità, ve ne abbiamo parlato su MilanLive.it, ma l’affare è davvero complicato, soprattutto adesso che Paolo Maldini non c’è più.

E’ vero che la Lazio è costretta a venderlo e molto probabilmente sarà portata ad abbassare le pretese. Al momento servirebbero ben 30/35 milioni di euro. Nessun, però, sembra disposto ad accontentare Claudio Lotito, nemmeno l‘Inter di Simone Inzaghi.

Anche il tecnico dei nerazzurri avrebbe espresso il desiderio di tornare ad allenare il centrocampista serbo. Le condizioni economiche del club di Zhang, però, non permettono sogni di questo genere, almeno per il momento. E’ chiaro, però, che l’Inter dovesse davvero cedere Barella o Brozovic tutto potrebbe cambiare. Anche i nerazzurri, in questo momento, stanno guardando ad altri profili, come Frattesi, che appare più facile da raggiungere.