L’Arsenal lo manda via: il Milan pensa al doppio colpo

Il Corriere dello Sport avanza una novità di mercato interessante sul Milan. Nel mirino dei rossoneri ci sono ben due giocatori dell’Arsenal

Il Milan è completamente concentrato sul mercato estivo. I nomi sul taccuino della nuova dirigenza sono davvero parecchi, con l’obiettivo di rinforzare ogni reparto. Per quanto riguarda la fascia destra, un ruolo troppo debole negli ultimi anni, si monitorano due profili in particolare. Uno è Samuel Chukwueze del Villareal, l’altro Reiss Nelson dell’Arsenal. Due ottimi talenti abituati a muoversi sulla destra dell’attacco. Uno più dell’altro, però, pone condizioni vantaggiose per l’acquisto.

Difatti, se Chukwueze è difficile da trattare, con un costo del cartellino pari a 25 milioni di euro, diverso è il discorso per Nelson. L’esterno inglese, infatti, è in scadenza di contratto con l’Arsenal, e potrebbe liberarsi a parametro zero a fine giugno. Se non fosse che i Gunners spingono forte per rinnovarlo. L’intenzione è quella di non perderlo a zero. Prima il rinnovo, poi magari una cessione. In questa stagione, Nelson ha timbrato solo 18 presenze in tutte competizioni, non perdendo però l’occasione di mettersi in mostra. 3 gol e 3 assist. L’Arsenal vorrebbe forse puntare su di lui per il futuro, e ciò mette i bastoni tra le ruote al Milan.

Ma sempre i Gunners sono invece pronti a liberare il loro centrocampista, il quale è stato accostato ai rossoneri nelle ultime ore.

Milan, un veterano per la mediana

Secondo il Corriere dello Sport, il Milan potrebbe presto interessarsi a Jorginho dell’Arsenal. Il centrocampista azzurro, nonostante la discreta stagione, non sembra rientrare nei piani del futuro dei Gunners. 41 presenze, 3 gol e 1 assist per l’italo-brasiliano. L’Arsenal lo ha pagato a gennaio quasi 12 milioni di euro al Chelsea, ma adesso sembra pronto a liberarlo. Il contratto di Jorginho è in scadenza nel 2024, seppur gli inglesi conservino l’opzione di rinnovo per un altro anno.

A 31 anni, e pagato 12 milioni, il centrocampista della Nazionale di Mancini potrebbe rappresentare un importante affare low cost. Certo, a Londra guadagna quasi 6 milioni di sterline, ma il Decreto Crescita potrebbe aiutare ad assorbirne i costi d’ingaggio. Il Milan, è risaputo, ha bisogno di rinforzi di qualità per la sua mediana, e attualmente il nome di Jorginho è dato come possibile opzione.

Ci sarebbero da valutare le richieste dell’Arsenal, che ad ogni modo non potranno essere spropositate. Jorginho è perfetto per giocare in un centrocampo a due, ma è inevitabile sottolineare che le sue prestazioni sono assai lontane da quelle di un tempo. Potrebbe essere un azzardo per il Milan, anche se l’italianità del centrocampista giocherebbe una carta a favore. Prima, però, si aspettano conferme sull’indiscrezione de Il Corriere dello Sport.