Milan, chi è Luka Romero: dal gol alla Messi al record in Serie A

Il talento argentino si svincola dalla Lazio e rappresenta un ottimo affare per il club rossonero: tutte le curiosità su di lui

Puntare sui giovani di grande prospettiva e quindi a una crescita del valore della rosa. Questo è chiaro obiettivo del Milan di Gerry Cardinale, che non spenderà cifre esagerate per giocatori in età avanzata né per stipendi monstre.

Nel progetto green del Diavolo rientra alla perfezione il profilo di Luka Romero, classe 2004 argentino di grandissime prospettive, che a breve sarà un giocatore senza contratto e quindi acquisibile a parametro zero. L’attaccante infatti si libera dalla Lazio il 30 giugno dopo due stagioni con la maglia dei biancocelesti, nelle quali ha fatto apprendistato agli ordini di Maurizio Sarri, arrivando anche a segnare il gol vittoria da 3 punti contro il Monza nel finale del girone d’andata di quest’anno, un gol che lo stesso tecnico aveva definito “da arrapato”. Un gol che gli è valso il primato del primo 2004 a segnare in Serie A.

La Lazio, che lo aveva prelevato nell’estate del 2021 dal Maiorca, dove anche lì il 29 novembre 202 era diventato il più giovane marcatore della storia del club spagnolo a soli 16 anni e 11 giorni. Di lui si parla in effetti un gran bene da molti anni, anche prima del suo approdo in Serie A con il club capitolino. Il The Guardian lo aveva infatti inserito nella lista ‘Next Generation’ dei migliori sessanta talenti nati nel 2004.

21 presenze e un gol con le Aquile, prima di uscire completamente dai radar del tecnico nella seconda parte di stagione. Motivi contrattuali e non di campo alla base della scelta. Il rinnovo con il club di Claudio Lotito è saltato perché il presidente ha deciso di non accettare la richiesta di 5 milioni da parte dei suoi agenti, lasciandosi di fatto scappare un possibile crac.

Ruolo, caratteristiche e potenzialità

Esterno d’attacco, tutto mancino, brevilineo e rapidissimo sullo stretto. Gioca quasi sempre sulla fascia destra per rientrare sul suo piede forte. Le caratteristiche e anche la nazionalità non possono non far pensare a Lionel Messi.

Un paragone che il ragazzo deve sopportare dall’inizio della sua carriera, ma che ovviamente è sbagliato fare. Eppure il talento nato in Messico, a Victoria de Durango, ce la mette tutta per imitarlo e farsi accostare a lui, come ha fatto qualche settimana fa in occasione di una partita del Mondiale Under 20 (nel quale è stato protagonista con 2 reti), contro la Nuova Zelanda.

Nel secondo tempo del match il 18enne ha preso il pallone a metà campo e si è girato saltando due uomini, per poi partire in percussione centrale e puntare la porta. Arrivato ai 25 metri ha lasciato partire un gran mancino all’incrocio dei pali, per il gol del momentaneo 3-0. Un assolo che ha ricordato la Pulga, e che sicuramente ha messo sull’attenti i vari club che lo seguivano.

Non è molto alto (165 cm) e fisicamente è ancora molto gracile. Deve senza dubbio lavorare tanto per formare una struttura fisica adatta al calcio di oggi. Il Milan, come rivelato stanotte da Gianluca Di Marzio, lo segue seriamente e sta pensando di avviare le trattative per provare a regalare il talento a Stefano Pioli.