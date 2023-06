Milan, ritorno di fiamma: 20 milioni potrebbero bastare

Il Milan non ha ancora mollato l’idea di mettere le mani sull’italiano: per strapparlo alla concorrenza servono una ventina di milioni di euro. Il punto della situazione

Ha vissuto una stagione davvero travagliata, tra Italia e Turchia, ma il giocatore continua ad essere particolarmente apprezzato dai top team italiani e anche dal Milan.

Nonostante l’addio di Paolo Maldini e Frederic Massara, il nome di Nicolò Zaniolo appare così essere ancora sul taccuino dei rossoneri. A riferirlo è il Corriere dello Sport, in edicola stamani. Il fantasista, che il prossimo 2 luglio compirà 24 anni, è desideroso di far ritorno in Serie A per rilanciarsi definitivamente e diventare un punto fermo della Nazionale di Roberto Mancini.

L’avventura con la maglia del Galatasaray si può considerare tutto sommato positiva e oltre ad aver vinto campionato e coppa nazionale è riuscito a segnare cinque reti, che si vanno ad aggiungere alle due realizzate con la maglia della Roma. Come è noto, il Milan con Zaniolo è uscito allo scoperto durante l’ultimo calciomercato di gennaio, ma l’offerta di prestito con diritto di riscatto non poteva andar bene alla Roma, che aveva bisogno di monetizzare.

Oltre al Diavolo, sulle tracce di Zaniolo continua ad esserci la Juventus, che da sempre ha avuto un occhio di riguardo particolare per il talento azzurro. Nelle scorse ore, Sky Sport, ha parlato dell’ex giallorosso, sottolineando come il Galatasaray chieda una ventina di milioni di euro per liberarsene.

Caccia all’esterno di destra

Zaniolo può chiaramente ricoprire il ruolo di seconda punta, trequartista, punta o di esterno di destra. E’ evidente, però, che un eventuale acquisto dell’italiano, da parte del Milan, chiuderebbe le porte a calciatori come Chukwueze e Nelson.

Il Diavolo è alla ricerca di un elemento che possa permettere il salto di qualità sulla destra. Il tempo del ballottaggio Junior Messias-Alexis Saelemaekers sembra, dunque, davvero finito. Tra il brasiliano e il belga, il calciatore che ha più probabilità di lasciare il Milan è l’ex Crotone che piace in Serie A, a squadre come Torino, Bologna, Monza e Genoa.