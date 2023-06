Muro Milan: 100 milioni non bastano

Non mancano le squadre che bussano alla porta del Milan per chiedere informazioni per i migliori giocatori a disposizione di Stefano Pioli. L’idea dei rossoneri è molto chiara

Il tormentone Rafael Leão, almeno per un po’, è stato messo in archivio. Il rinnovo fino al 30 giugno 2028 non lascia dubbi sulla volontà delle parti di proseguire insieme ancora per tanti anni.

Difficile che in questa sessione di calciomercato qualcuno venga a bussare dalle parti di via Aldo Rossi. Il Chelsea era il club maggiormente interessato al portoghese, ma i tanti rinforzi in avanti a gennaio e una clausola da 175 milioni di euro, spingono a pensare che non ci sarà alcun tentativo.

Gli obiettivi dei londinesi, però, sono altri e tra questi c’è anche Mike Maignan. Negli ultimi giorni si è fatto un po’ di confusione con le cifre messe sul piatto dal Chelsea per il francese, ma è chiaro che la sua valutazione non può non avvicinarsi ai 100 milioni di euro. Impossibile che il Diavolo, così, dica sì ad una proposta sui 60-70 milioni di euro.

Non solo Maignan

La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, sottolinea, ancora una volta, come Maignan sia uno dei pilastri del Milan, dal quale Gerry Cardinale vuole ripartire. Una sua cessione, oggi, appare davvero difficile, anche perché l’ex Lille non è per nulla convinto dal Chelsea. Il francese ha voglia di giocare ad alti livelli e il Milan si sta davvero attrezzando, dicendo no ad offerite per altri calciatori.

Tra i profili del Milan che più piacciono c’è certamente Sandro Tonali. L’italiano ha un contratto in scadenza nel 2027, ma l’ottima stagione (si è messo in mostra soprattutto in Champions League), ha fatto sì che tante squadre si informassero su di lui. Secondo il giornale, la valutazione è di almeno 65 milioni di euro, ma anche in questo caso da parte del Milan non appare esserci alcuna intenzione di venderlo.

Stefano Pioli è dunque pronto a ripartire da tre dei suoi leader, che nonostante la giovanissima età dovranno caricarsi la squadra sulle spalle. Cardinale potrebbe davvero incassare più di 100 milioni di euro per due giocatori, ma crollerebbe l’idea di ogni tipo di progetto.