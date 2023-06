Napoli, annuncio a sorpresa: Rudi Garcia nuovo allenatore

Il Napoli ha ufficializzato il sostituto di Spalletti: è Rudi Garcia, ex Roma. Niente Galtier per la panchina dei campioni d’Italia.

Dopo l’addio di Luciano Spalletti, sono tanti i nomi accostati al Napoli. Alla fine, Aurelio De Laurentiis ha deciso di puntare su Rudi Garcia. Poco fa è arrivato il sorprendente comunicato ufficiale.

Negli ultimi giorni si era parlato molto di Christophe Galtier, che il Paris Saint Germain ha deciso di non confermare. Sembrava essere un nome forte per la panchina azzurra, invece è poi c’è stata la virata sul tecnico che in Italia abbiamo già visto alla Roma.

De Laurentiis sul suo profilo ufficiale Twitter ha scritto di aver scelto Garcia dopo averlo conosciuto e frequentato negli ultimi 1o giorni: “A lui il più sincero benvenuto e un grande in bocca al lupo“.

La carriera pre Napoli di Rudi Garcia

Garcia è allenatore dal 2000, quando prese la guida del Saint Etienne nelle ultime 17 partite stagionali. Nel 2002 è approdato al Digione, che ha portato in Ligue 2. Dopo tre salvezze consecutive, il salto in Ligue 1 per allenare il Le Mans. Nono posto in classifica e semifinale di Coppa di Lega, poi la chiamata del Lille.

Nel primo anno conquista la qualificazione in Europa League e nel secondo vince addirittura la Ligue 1 e la Coppa di Francia. Nel secondo anno la squadra arriva terza e si conferma in Champions, poi chiude sesta il campionato 2012/2013.

Lascia il Lille per firmare con la Roma, dove è rimasto per due stagioni e mezza. Ha conquistato due secondi posti, poi a gennaio 2016 è stato esonerato a causa dei risultati deludenti. A ottobre 2016 il passaggio al Marsiglia, che ha guidato fino alla stagione 2018/2019. A ottobre 2019 ha accettato l’offerta del Lione, dove è rimasto fino alla stagione 2020/2021. A giugno 2022 dice ok all’Al Nassr e va in Arabia Saudita, che ha lasciato nell’aprile 2023 per via del licenziamento.