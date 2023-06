Si inserisce l’Inter per l’attaccante: Milan, che guaio

L’attaccante lascerà il suo club a fine stagione. Intanto, prova ad avvantaggiarsi il Milan, ma occhio alle altre pretendenti per il bomber.

Al di là dell’assetto societario ancora incerto del Milan, il club è comunque a caccia di nuovi prospetti da integrare in rosa. L’obiettivo è quello di garantire a Pioli una squadra competitiva, e questo lo si vuole fare portando a Milano un attaccante di peso, ma i piani sembra possano essere stravolti dai cugini dell’Inter.

Anche il Mila, come tutte le altre squadre di calcio, si ritrova ad affrontare il calciomercato estivo. Un momento molto atteso quanto decisivo che decreterà le sorti di ogni club. Il Milan, tra le altre cose, si è visto costretto a fare i conti con i disordini societari dovuti all’addio di Paolo Maldini e, a breve, anche Ricky Massara.

Queste diatribe interne, tuttavia, non devono rischiare di pregiudicare l’intero calciomercato del Milan, che sarà incentrato sulla ricerca di un attaccante di peso. Dopo il rinnovo di Leao, Pioli è un po’ più tranquillo lì davanti, ma deve comunque gestire una nuova assenza: quella di Brahim Diaz, tornato al Real Madrid dal prestito.

Per dare supporto a Giroud e Leao, il Milan sta dunque cercando un attaccante di peso anche per colmare il vuoto lasciato da Brahim sulla trequarti.

Mercato Milan: a rischio l’attaccante, Inter su di lui

Stando a quanto appreso da Casa Milan, la società pare voglia mettere da parte un piccolo gruzzoletto accumulato dalla Champions League e dall’eventuale cessione di alcuni giocatori, per portare a termine un bel colpo di mercato. Di fianco a questo, arriveranno senza dubbio altri colpi low cost o parametri zero, per non gravare troppo sul bilancio societario. Il gran colpo di mercato del Milan, però, rischia di sfumare per l’inserimento in corsa dell’altra squadra di Milano: l’Inter.

Folarin Balogun è un nome accostato praticamente ogni giorno agli interessi del Milan, che dovranno fare i conti con una concorrenza agguerrita per accaparrarselo. L’attaccante è di proprietà dell’Arsenal, ma ha avuto una grande chance in Ligue 1, dove ha segnato una miriade di goal e si è fatto notare dai grandi club.

I suoi 22 goal in stagione al Reims hanno attirato l’attenzione delle top squadre d’Europa, e in Italia ci sarebbero sia il Milan che l’Inter in corsa per lui. Occhio anche alla Roma, che potrebbe rivalutare la posizione di Tammy Abraham, la cui permanenza non è certa.

Insomma, il Milan si ritrova con una bella gatta da pelare e una concorrenza agguerrita, soprattutto dopo che sia l’Inter che la Roma hanno perso due finali decisive. Queste due squadre sarebbero, quindi, disposte a tutto pur di potenziare la propria rosa e seguire gli stessi obiettivi il prossimo anno. Balogun, tra l’altro, farebbe comodo a qualsiasi squadra di prestigio, visto il suo grande talento e la sua forza, abilità nel dribbling e nel gioco aereo.