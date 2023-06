Si libera dal Chelsea: Milan, idea top player per l’attacco

Dall’Inghilterra rivelano che il Milan starebbe pensando a un ex rossonero per rinforzare l’attacco: anche l’Inter è sulle sue tracce.

Il club rossonero deve intervenire in ogni reparto in questo calciomercato estivo e dovrà rinnovare il parco attaccanti. Rispetto all’ultima stagione, resterà solo Olivier Giroud. L’esperto francese ha rinnovato fino a giugno 2024, però ha bisogno di valide alternative.

Zlatan Ibrahimovic si è ritirato dopo una stagione con tanti problemi fisici e Divock Origi è destinato a essere venduto. Il belga ha rappresentato una grande delusione. Era arrivato per essere un affidabile vice Giroud e, invece, ha messo insieme tante prestazioni non all’altezza. Solo due i gol segnati, pochissimi. E considerando anche uno stipendio da 4 milioni di euro netti annui, bonus compresi, era lecito attendersi qualcosa di più.

Calciomercato Milan, colpo a sorpresa nel reparto offensivo?

Il Milan dovrà anche decidere cosa fare con i giovani Lorenzo Colombo e Marko Lazetic, che rientreranno dai rispettivi prestiti. Sicuramente, a Stefano Pioli serve un bomber che possa dare delle garanzie in termini realizzativi. Un profilo non troppo in là con l’età e che sia affidabile. Sono circolati i nomi di diversi giovani attaccanti in queste settimane.

Da capire se il Milan vorrà anche avere un organico una terza punta in caso di necessità, magari un giocatore che sappia accettare la panchina senza troppe discussioni. Prima dell’addio della coppia Maldini-Massara si era parlato di Marko Arnautovic del Bologna, ma l’ex Inter non interessa più.

In Inghilterra l’Evening Standard scrive che il Milan sarebbe nella lista delle squadre interessate a Pierre Emerick Aubameyang. Il gabonese classe 1989 ha già indossato la maglia rossonera in passato, tra il 2005 e il 2008 ha militato nel settore giovanile. Adesso milita nel Chelsea ed è in uscita. Lui vuole andarsene e i Blues sono disposti a cederlo.

Per l’età che ha, oltre che per lo stipendio che percepisce, Aubameyang non sembra esattamente il profilo ideale per il Milan. Sarebbe sorprendente se lo rivedessimo con la divisa rossonera. In Inghilterra scrivono anche a lui sta pensando anche l’Inter, che con il Chelsea dialoga già per confermare Romelu Lukaku.

Sulle tracce del gabonese ci sono pure Barcellona, Atletico Madrid, Besiktas, Galatasaray, Fenerbahce, Los Angeles FC e squadre dell’Arabia Saudita. La preferenza del calciatore è il Barcellona, dove ha già militato prima di andare a Londra. Il club catalano ha dei problemi legati al bilancio e non può fare l’operazione in questo momento. Inoltre, il Chelsea vuole recuperare parte dei 12 milioni spesi nel 2022.