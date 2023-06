Un talento stellare per il Milan: la clausola tenta Moncada

Il Milan guarda anche in Turchia per rinforzarsi: c’è un giovanissimo talento che piace molto a Moncada.

La società rossonera deve ancora ufficializzare dei colpi per la nuova stagione, ma sta lavorando su tante piste. L’obiettivo è quello di allestire una squadra completa e competitiva per lottare su ogni fronte.

Stefano Pioli è stato chiaro: vuole giocatori forti, da Milan. È in contatto costante con Geoffrey Moncada, che si sta occupando direttamente di sondaggi e trattative. Il francese è un abile osservatore di talenti e, oltre a giocatori già pronti per la prima squadra, ha nella sua lista anche dei giovani che potrebbero avere un grande futuro davanti a loro.

Calciomercato Milan, arriva una giovane stellina dalla Super Lig?

Secondo quanto rivelato dal giornalista sportivo Nicolò Schira, il Milan ha messo nel mirino Arda Guler. Si tratta di un 18enne turco che milita nel Fenerbahce e che sa giocare sia come esterno destro offensivo sia come trequartista. Anche Napoli, Paris Saint Germain, Borussia Dortmund e Benfica sono molto interessati.

Il giocatore ha un contratto fino a giugno 2025 ed esso prevede una clausola di risoluzione da 17,5 milioni di euro. Vedremo se ci sarà un club disposto a fare un investimento di questo tipo su un ragazzo che nell’ultima stagione ha avuto un rendimento sorprendente. 6 gol e 7 assist in 35 presenze totali il suo bottino. Non male per uno del 1995.

Alto 1,76 metri, Guler è mancino e qualcuno in Turchia l’ha persino paragonato a Lionel Messi. È molto dotato a livello tecnico e gli piace dribblare gli avversari. Ha un ottimo controllo del pallone, buona visione di gioco e sa servire bene i compagni. Non si fa problemi a calciare verso la porta e può certamente diventare più incisivo. Ha un potenziale enorme.

In Turchia si parla molto di lui, però ha una famiglia che lo aiuta a tenerlo con i piedi per terra. Arda è un ragazzo ambizioso, ma non un esaltato. Sa che deve fare ancora tanto per diventare un top player mondiale. Il Milan lo segue e deciderà a breve se fare una mossa concreta per acquistarlo.