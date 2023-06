Dall’Inter al Milan: l’affare spiazza i tifosi

Secondo la Repubblica, il Milan sta pensando al centrocampista dell’Inter per rinforzare il suo organico. Un possibile affare che spiazza i tifosi rossoneri

Il Milan e l’Inter sembrano pronte a sfidarsi sul mercato su più fronti. A partire dall’attacco, dove piace ad entrambe le cugine il profilo di Marcus Thuram. Il centravanti francese è in scadenza di contratto col Borussia Mönchengladbach, e appare come una ghiotta occasione sia per i rossoneri che per i nerazzurri, intenzionati a rinforzare il proprio reparto offensivo. Anche per il centrocampo, Milan e Inter condividono non uno, ma ben due obiettivi.

Sia Davide Frattesi che Sergej Milinkovic-Savic, infatti, rappresentano dei sogni di mercato tanto per Simone Inzaghi quanto per Stefano Pioli. L’affare più fattibile, sia per l’Inter che per il Milan, è rappresentato dal primo, l’italiano del Sassuolo. Il serbo è un obiettivo più difficile da raggiungere, ma non per questo impossibile. Anche perché, sia Pioli che Inzaghi hanno allenato il sergente, e questo potrebbe spingerlo a scegliere alla fine una delle due squadre di Milano.

Ma non soltanto rivalità tra Milan e Inter sul mercato. I rossoneri, infatti, potrebbero pescare dalla rosa nerazzurra un profilo in particolare che sarebbe gradito a Stefano Pioli. Un possibile acquisto, però, che non entusiasma i tifosi milanisti.

Milan, il rinforzo dall’Inter: tifosi delusi

Secondo la Repubblica, c’è un profilo di centrocampo dell’Inter che potrebbe essere utile al Milan di Stefano Pioli. Si tratta di Roberto Gagliardini, al quale scadrà il contratto coi nerazzurri il 30 giugno. Un parametro zero dunque, che permetterebbe ai rossoneri di rinfoltire il reparto della metà campo. Ma è il nome giusto? I tifosi milanisti lo hanno già bocciato, convinti che non sia il profilo adatto a segnare un upgrade nella squadra di Pioli.

L’ex Atalanta è quasi sempre stato una riserva della rosa nerazzurra, e soprattutto nell’ultima stagione non è stato protagonista di buone prestazioni. Per lui 29 presenze complessive in tutte le competizioni, senza numeri all’attivo. Nè gol né assist. La sensazione è che serva molto di più al Milan per aumentare il tasso tecnico. Con tutto rispetto per Roberto Gagliardini! Inoltre, il suo nome è stato messo nel mirino dal Genoa. I liguri hanno appena conquistato la promozione in Serie A, e sono alla ricerca di buoni profili per ripresentarsi carichi al prossimo campionato.

Il club ligure appare come una soluzione già più adatta a Gagliardini, una dimensione in cui rilanciarsi e tornare protagonista. Contrariamente al Milan, al quale servirebbero innesti di diverso livello.