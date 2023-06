De Ketelaere in campo col Belgio U21: com’è andata, il Milan fissa il prezzo

Charles De Ketelaere ha giocato ieri sera col Belgio U21. Non una prova esaltante la sua. Intanto il Milan pensa alla cessione

Si è disputata ieri sera l’amichevole di categoria tra Belgio e Israele. Le due formazioni U21 si sono incontrate nello Stadio HaMoshava di Petah Tiqwa. Un match di rodaggio, per prepararsi agli Europei U21. Charles De Ketelaere ha giocato da titolare la gara, con la fascia di capitano al braccio. Non è stata una prova esaltante la sua, schierato sulla destra dell’attacco da Jacky Mathijssen.

In soldoni, Charles ha disputato una partita non diversa delle ultime affrontate col Milan. Prestazione più anonima che altro, e non a caso è stato cambiato dal suo CT già all’intervallo. Soltanto 45′ minuti dunque per il belga rossonero. Al suo posto è entrato Balikwisha, 22enne dell’Antwerp. Da sottolineare che ad inizio secondo tempo Mathijssen ha effettuato ben sei cambi, non solo De Ketelaere.

Le forze fresche messe in campo hanno di fatto cambiato la partita. Dopo 5 minuti è arrivato il vantaggio del Belgio con Raskin. Di lì la strada è stata in discesa, e il raddoppio è arrivato al 65′ grazie all’autogol di Gandelman. Buona la prima dunque per i Diavoli Rossi, che vantavano una forza tecnica sicuramente superiore agli israeliani di pari età. Non brillante, come accennato, la prova di De Ketelaere. Il suo futuro è sempre più in bilico.

De Ketelaere, il Milan pensa alla cessione

Nell’edizione de Il Corriere dello Sport si leggono righe interessanti su Charles De Ketelaere e la sua situazione al Milan. Inutile sottolineare quanto la sua prima stagione in Italia e in rossonero sia stata deludente. Solo un assist per il diavolo rosso arrivato dal Club Brugge e pagato 35,5 milioni di euro. Nel suo finale di stagione non c’è stato il cambio marcia sperato, e adesso le valutazioni sono in atto. Senza Paolo Maldini e Frederic Massara, è un incognita ancora più grande il futuro di Charles.

Lui spera di potersi rifare all‘Europeo Under 21, avendo la possibilità di mostrare tutto il meglio del suo talento. Ma intanto il Milan sta riflettendo sulla cessione. C’è la paura che un investimento di così grande portata possa non dare frutti nemmeno la prossima stagione. E allora il club rossonero pensa a salvare il salvabile. Infatti, come sottolinea il Corriere dello Sport, sarebbe pronto a cederlo per 28/29 milioni di euro quest’estate. Una cifra pensata per proteggere l’investimento fatto la scorsa stagione e che eviterebbe di iscrivere una minusvalenza a bilancio.

Ma inutile parlare di cifre senza acquirenti che bussano alla porta del Milan. Si attende l’arrivo di squadre interessate al gioiellino belga. Se nessuno busserà alla porta di Casa Milan, De Ketelaere resterà inevitabilmente a giocarsi le sue carte nella seconda stagione in rossonero.