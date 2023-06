Milan, annuncio inatteso: “Cambierò squadra”, ritorno di fiamma?

Potrebbe tornare in auge in questa sessione di mercato un calciatore che il Milan aveva già cercato lo scorso anno con insistenza.

Il cambio di progetto e di strategia sul mercato del Milan, testimoniato dagli esoneri di Maldini e Massara dai rispettivi ruoli in società, potrebbe portare a delle sorprese riguardo alle prossime manovre estive.

Oltre ai nuovi profili ed obiettivi che verranno seguiti e proposti, il Milan potrebbe anche essere tentato da qualche ritorno di fiamma. Ovvero provare a trattare per calciatori che in passato sono già stati vicini al club rossonero, ma che per un motivo o per l’altro non hanno trovato l’accordo per il trasferimento.

Uno di questi si è praticamente auto-proposto nelle scorse ore. Si tratta di un calciatore offensivo che il Milan ha cercato lo scorso anno, anche con una certa insistenza, senza però riuscire a trovare l’accordo con il suo club. Ma evidentemente gli sviluppi del mercato che sta incominciando potrebbero riavvicinare le parti.

Milan, ricordi Noa Lang? Si è proposto alle big europee

Il giocatore in questione è Noa Lang. Come detto è stato protagonista di numerose cronache e rumors dello scorso calciomercato estivo. Talento olandese, che milita nel Club Bruges, era stato seguito dal Milan come possibile rinforzo sulle fasce laterali.

Alla fine non se ne face nulla, con il Milan di Paolo Maldini maggiormente interessato e propenso a investire su Charles De Ketelaere, suo (ex) compagno di squadra in Belgio pagato 35 milioni di euro. Lang, giocatore dalle qualità importanti ma dal carattere molto esuberante, è rimasto per un’altra stagione a Bruges.

Ma ora è tempo di cambiare aria. Lo ha ammesso ieri sera lo stesso Lang, al termine del match Olanda-Croazia di Nations League in cui è anche andato a segno per gli orange. “Per me è giunto il momento di cambiare squadra. Dove andrò? Ancora non lo so, ma voglio giocare in un grande club, le discussioni sono già in corso ma è presto per parlarne” – ha dichiarato senza mezzi termini l’esterno.

Lang dunque ha fatto sapere a tutti di voler lasciare il Belgio e si è proposto per una big europea. Magari proprio il Milan, che è alla ricerca di rinforzi sulla trequarti, viste le possibili partenze di giocatori come Rebic, Origi, Messias e forse anche del suo amico De Ketelaere. Classe ’99, cresciuto nelle giovanili dell’Ajax, non è escluso che Lang possa tornare anche in patria: sulle sue tracce si sarebbero mosse proprio la squadra di Amsterdam e il Feyenoord campione d’Olanda in carica.