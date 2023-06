Milan, minaccia da Londra: vogliono l’obiettivo di Moncada

Non buone notizie da Tuttosport. L’obiettivo di mercato del Milan è finito nel mirino di un’inglese. Contatti allacciati tra i due club

E’ un Milan che viaggia a passo spedito sul mercato, o comunque così pare dalle recenti indiscrezioni. Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada hanno l’attenzione rivolta all’attacco, alla trequarti e al centrocampo attualmente. La grande intenzione è quella di rinforzare in maniera sostanziale i dati reparti, che nell’ultima stagione hanno mostrato delle carenze decisive.

Se per l’attacco piacciono Marcus Thuram e Gianluca Scamacca, per il centrocampo c’è grande attenzione a Davide Frattesi e Chukwuemeka. Sulla trequarti le idee sono tante. Da Kamada a parametro zero per il centro del tridente, a Reiss Nelson e Samuel Chukwueze per la destra. Soprattuto quest’ultimo, il nigeriano del Villareal, pare essere il nome su cui la dirigenza rossonera si sta muovendo con forte volontà.

Non è un caso che la scorsa settimana è andato in scena a Casa Milan un incontro gli agenti di Chukwueze, durato circa due ore e nel quale il Milan ha preso le informazioni principali. Le richieste d’ingaggio dell’esterno non sembrano privative. Un pò elevato il costo del cartellino che ne fa il Villareal. Ci vogliono non meno di 25 milioni di euro per aggiudicarsi il talento della fascia nigeriano, nonostante il contratto in scadenza tra un anno. Il Milan non ha intenzione di mollarlo, ma è scesa in campo una rivale spietata per Chukwueze.

Milan, minaccia dalla Premier: vogliono Chukwueze

Tuttosport riporta una fondamentale indiscrezione di mercato nella sua edizione odierna. Su Samuel Chukwueze è piombato l’Arsenal. I Gunners hanno già allacciato i contatti con il Villareal. La fonte parla di una mossa ufficiale degli inglesi, che si sono palesati chiedendo informazioni sul giocatore. Non una buona notizia per il Milan. Si conosce bene la forza economica delle inglesi, figuriamoci di una big di Premier League. Per l’Arsenal non sarebbe un problema accontentare le richieste del Sottomarino Giallo. Chiaramente sarà fondamentale la volontà del giocatore.

Ma l’interesse dei Gunners per Chukwueze pongono una sottolineatura importante sotto un altro aspetto. Difatti, il Milan, come accennato, è anche interessato a Reiss Nelson per la sua fascia destra, giocatore proprio in forza all’Arsenal e in scadenza di contratto il 30 giugno. Sino ad oggi, è sembrato che i Gunners avessero la forte intenzione di prolungare il contratto di Nelson, ma l’interesse per Chukwueze potrebbe cambiare le carte in tavola.

Nelson al Milan a parametro zero e Chukwueze all’Arsenal? Scenario intrecciato tra il club rossonero e quello inglese. Le prossime settimane potranno chiarire la situazione e le idee. Al momento, però, Furlani non molla né la pista che porta al nigeriano del Villareal né quella che porta all’inglese dell‘Arsenal, in attesa delle prossime mosse.