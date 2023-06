Milan, tutto su Thuram: offerta importante, i dettagli

Di Marzio ha fatto il punto sul mercato del Milan: le ultime news su Thuram, Kamada, Romero e Chukwueze.

Il calciomercato rossonero non è ancora decollato, ma Geoffrey Moncada è tutt’altro che immobile. Si sta lavorando su più pista per rinforzare la squadra di Stefano Pioli.

Gianluca Di Marzio durante lo speciale Calciomercato l’Originale su Sky Sport ha spiegato che il Milan sta aspettando la risposta di Marcus Thuram. I contatti sono continui, anche con il padre del giocatore, l’ex difensore Lilian che abbiamo visto in Italia con le maglie di Parma e Juventus.

Il club rossonero ha formulato un’offerta importante a Thuram. Non solo a livello economico, ma anche tecnico. Il PSG offre più soldi, però non può offrirgli una maglia da titolare o comunque dello spazio da sicuro protagonista. Il Milan spera che l’attaccante in scadenza con il Borussia Moenchengladbach scelga di vestire la maglia rossonera.

Kamada, Romero, Chukwueze e non solo: il punto

Di Marzio ha anche ribadito che l’affare riguardante l’ingaggio di Daichi Kamada è assolutamente in piedi. I suoi agenti giapponesi devono registrarsi in Italia prima di poter completare il trasferimento a parametro zero al Milan. Il centrocampista dell’Eintracht Francoforte era già stato “bloccato” prima dell’addio di Paolo Maldini e Frederic Massara. Piace molto a Stefano Pioli.

Il giornalista di Sky Sport ha anche confermato che il Diavolo è interessato a Luka Romero, esterno offensivo e trequartista classe 2004 in scadenza con la Lazio. Un giovane molto promettente che Moncada sta valutando. Non mancano delle squadre concorrenti nella corsa all’ex Maiorca. Continui anche i contatti per Samuel Chukwueze, esterno destro offensivo del Villareal. Per il nigeriano non è ancora stata formulata un’offerta.

Per quanto concerne i rumors su presunte offerte o interessamenti che riguardano Mike Maignan e Theo Hernandez, Di Marzio spiega che il Milan non ha intenzione di ragionare su cessioni illustri. Nessun big è destinato a lasciare la squadra di Pioli. Anzi, per quanto riguarda il portiere francese l’obiettivo è rinnovare il contratto.