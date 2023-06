Addio di Maldini e niente Milan, tutto confermato: “La possibilità c’era”

Arriva la conferma ufficiale sulla possibilità che l’attaccante potesse vestire la maglia rossonera. Ecco le dichiarazioni del dirigente che non lasciano dubbi

Non è ancora decollato il calciomercato del Milan. Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, dopo aver preso pieni poteri, con l’addio di Paolo Maldini e Frederic Massara, hanno iniziato a lavorare intensamente alla ricerca dei profili giusti per rafforzare la squadra di Stefano Pioli.

E’ evidente che tra il passato e il presente c’era qualche punto di vista diverso e così alcuni obiettivi, inevitabilmente, sono stati messi in archivio, con altre trattative, invece, si è andati avanti. Marcus Thuram e Kamada, nomi di attualità, ad esempio, sono calciatori che piacevano tanto anche all’ex numero 3 rossonero. Con il giapponese la trattativa è stata, d’altronde, chiusa proprio da Maldini. Altre idee, invece sono state messe in standby come quella relativa a Loftus-Cheek.

Marko Arnautovic, perché non è arrivato al Milan

Chi rappresenta un capitolo chiuso, salvo clamorosi colpi di scena, è Marko Arnautovic. Il centravanti austriaco del Bologna era stato individuato come l’erede di Zlatan Ibrahimovic. Per il giocatore, capace di andare in doppia cifra in Serie A nelle ultime due stagioni, l’opportunità rossonera ora appare svanita del tutto.

A confermarlo è Giovanni Sartori, direttore sportivo del Bologna, ai microfoni di Etv: “Vedremo strada facendo se ci sarà ancora possibilità di tenere Arnautovic. C’era la possibilità del Milan, ma con il cambio di dirigenza forse le cose sono cambiate. Se dovesse restare speriamo possa dare al Bologna tutto l’aiuto di cui è capace. Arnautovic è stato fuori diversi mesi per infortunio, era un’esigenza tenerlo fuori perché che non gli hanno permesso di giocare“.

Nonostante le tante partite saltate, nell’ultimo campionato, come detto, Arnautovic è riuscito ad arrivare in doppia cifra: in 21 partite disputate di campionato, con poco più di 1500 minuti giocati, sono stati dieci i centri, oltre un assist. La porta l’austriaco, che lo scorso 19 aprile ha compiuto 34 anni, la vede, dunque, bene. Lo scorso anno, sempre con la maglia del Bologna, quindici i gol in 34 match.