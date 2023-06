Bakayoko, svolta clamorosa: l’annuncio ufficiale

Il Chelsea ha fatto un comunicato ufficiale su Bakayoko, che ha trascorso le ultime due stagioni in prestito al Milan e non è stato riscattato.

Tiemoué Bakayoko dovrà rilanciare la sua carriera. Gli ultimi due anni sono stati davvero anonimi e deve trovare una squadra nella quale tornare a giocare con una certa continuità. Difficile tornare ai livelli che aveva mostrato al Monaco, però a quasi 29 anni ha ancora il tempo per togliersi delle soddisfazioni personali.

Nell’estate 2021 era ritornato al Milan con la formula del prestito biennale e sperava di ritagliarsi spazio con quella maglia già indossata nella stagione 2018/2019. Allora aveva fatto molto bene e si era fatto apprezzare dai tifosi. Si pensava che avrebbe rappresentato una buona riserva per Stefano Pioli, ma così non è stato. Pochissime presenze e niente riscatto del cartellino.

Calciomercato Milan, Bakayoko lascia anche il Chelsea

Il cartellino di Bakayoko era di proprietà del Chelsea, che in questi minuti ha annunciato il suo addio. Il centrocampista francese è libero di trovarsi una nuova squadra trasferendosi a parametro zero. Dal 1° luglio non sarà più vincolato al club nel quale era approdato nell’estate 2017 per circa 40 milioni di euro. Può iniziare un nuovo capitolo della sua carriera.

Bakayoko al Chelsea non è mai riuscito ad avere un buon rendimento. Lo aveva voluto Antonio Conte, convinto di farne un perno della sua squadra, ma il mediano francese aveva deluso. Dopo una sola stagione il prestito al Milan, che non lo ha riscattato a causa dell’alto prezzo fissato (35 milioni).

Nell’estate 2019 è tornato in prestito al Monaco, però non è tornato ad essere quello che aveva brillato in passato nel Principato. Niente riscatto e nuovo prestito, stavolta secco, al Napoli. In Campania ha ritrovato Gennaro Gattuso, che lo aveva già allenato a Milano, e neanche lì è riuscito a stupire positivamente.

Nell’estate 2021 il Milan ha ripensato a lui e si è accordato per un prestito biennale che prevedeva un obbligo di riscatto al verificarsi di specifiche condizioni. Condizioni che non si sono mai verificate, visto che Pioli non ha puntato su Bakayoko. Anzi, il club rossonero voleva liberarsi di lui già dopo la prima stagione.

Purtroppo, il giocatore non ha accettato le diverse offerte arrivate nell’estate 2022 e anche nel gennaio 2023. Ha preferito rimanere a Milano, nonostante panchine e tribune, ed è una scelta che è stata criticata. Normalmente, bisognerebbe privilegiare la volontà di giocare. Ad ogni modo, adesso per Tiemoué è finita sia con il Milan sia con il Chelsea. Vedremo dove andrà a giocare.