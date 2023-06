Clamoroso, vogliono Maldini: offerta come direttore sportivo

Le ultime sul futuro di Paolo Maldini. L’ormai ex Direttore dell’Area Tecnica del Milan avrebbe ricevuto un’offerta per tornare dietro la scrivania

La ferita sanguina ancora troppo per riuscire a dimenticare l’addio di Paolo Maldini e Frederic Massara. Gerry Cardinale, dopo la conclusione della stagione, ha deciso di aprire un nuovo capitolo dell’era Milan, senza la sua leggenda più grande.

Una scelta che fatica ad essere digerita sia dai calciatori che dai tifosi. Una scelta motivata da una visione diversa tra le parti. Il Diavolo è così ripartito da Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, che di fatto si occuperanno del mercato, con Stefano Pioli in panchina.

E il futuro di Paolo Maldini? E’ presto per capire dove proseguirà l’avventura calcistica del numero 3 rossonero. Le offerte non gli mancano di certo: in questi giorni si è parlato di un ruolo istituzionale all’interno della Uefa, ma chi ha pensato che potesse ripartire dalla MLS, magari da Miami, dove lui è di casa.

Nuova idea

In queste ore si è fatta avanti un’altra ipotesi, quella che lo porterebbe in Arabia Saudita. Secondo AlkassChannel, Maldini sarebbe finito nel mirino dell‘Al Ahly per il ruolo di Direttore Sportivo. Non ci resta che attendere per capire se ci saranno sviluppi in merito.

مصادر للكاس: أسطورة ميلان الإيطالي #باولو_مالديني ضمن خيارات إدارة النادي #الأهلي_السعودي الجديدة للعمل مديراً رياضياً للنادي بداية من الموسم الرياضي المقبل ..#قنوات_الكاس pic.twitter.com/wssYZiYOIM — قنوات الكاس (@alkasschannel) June 16, 2023

E’ da escludere chiaramente un futuro in Italia: Maldini ha sempre detto che non ci sarebbe stato niente di diverso dal Milan. L’unica strada percorribile sarebbe quella che lo porterebbe in Nazionale, ma bisognerebbero cambiare tante cose… La Nazionale vive da tempo ormai un periodo molto negativo: dopo la mancata qualificazione al Mondiale, Roberto Mancini e la sua squadra non sono più riusciti a ripetere le prestazioni viste all’Europeo nell’estate del 2021. Qualcosa si è rotto ed è evidente, ma per adesso il ct non ha intenzione di dimettersi.

Se dovesse farlo, dovrebbe seguirlo anche Gabriele Gravina. A quel punto ci sarebbe una nuova rivoluzione per il nostro calcio e chissà che la FIGC non possa prendere in considerazione proprio Maldini per un ruolo in Federazione vicino alla Nazionale. Le sue capacità sarebbero sicuramente una manna per un calcio, quello italiano, che versa in condizioni sempre più drammatiche e difficili. Al tempo stesso, però, sarebbe un duro colpo per i milanisti, che già sperano in un suo possibile ritorno in futuro (sicuro non con questa proprietà).