Milan, sgambetto all’Inter: tentativo last-minute

Il Milan non molla e punta a fare uno scherzetto ai rivali interisti, che si consideravano in netto vantaggio per l’obiettivo comune.

Il derby è sempre il derby. I tifosi di Milan e Inter lo sanno bene, tanto che nell’ultima stagione hanno assistito a ben cinque stracittadine importanti. Le canoniche due di campionato, la doppia semifinale di Champions League e la finale di Supercoppa Italiana.

Purtroppo per i rossoneri, di queste cinque stracittadine appena citate, soltanto una è stata vinta dal Milan di Pioli, mentre le altre quattro sono andate consecutivamente ad appannaggio nerazzurro.

Il Milan però vuole vendicarsi su un ambito diverso, quello del calciomercato estivo. Il piano della società guidata da RedBird Capital sarebbe quello di strappare ai rivali interisti un obiettivo comune e che, nelle ultime ore, sembrava essersi avvicinato moltissimo alla firma con l’Inter.

Inter in pole per Frattesi, ma il Milan tenta l’inserimento: le ultime

Il giocatore sul quale vi sarebbe il forte interesse di entrambi i club milanesi è Davide Frattesi, centrocampista tuttofare del Sassuolo e che ieri ha dimostrato il suo enorme potenziale anche da titolare in Spagna-Italia di Nations League. Un elemento che farebbe comodo a chiunque per la versatilità e la tecnica di base.

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, l’Inter sarebbe pienamente in vantaggio nella corsa a Frattesi. Positivi i contatti tra i dirigenti Marotta e Carnevali, con i nerazzurri pronti a mettere sul piatto una importante cifra cash (si parla di 35 milioni di euro) più il cartellino del baby bomber Mulattieri, lo scorso anno in prestito al Frosinone.

Ma il Milan non intende restare a guardare i rivali cittadini rinforzarsi così facilmente. La squadra di Stefano Pioli sarebbe pronta ad un inserimento last-minute: chiesto un incontro tra i dirigenti milanisti e quelli del Sassuolo per valutare una possibile offerta concreta, così da mettere in difficoltà l’Inter e rimescolare le carte in tavola.

Frattesi, che ha dato gradimento ad entrambe le soluzioni, ha già detto di voler restare in Serie A e non preferire una soluzione estera. Buona notizia per il Milan, che dunque preparerà una contro-offerta in tempi brevi. L’impressione è che se l’Inter non riuscisse a reperire i 35 milioni promessi al Sassuolo ed a chiudere nel giro di pochi giorni, il Milan potrebbe inserirsi concretamente. Oltre alle due milanesi occhio anche a Juventus e Roma, anche loro da tempo interessate a Frattesi.