Asse Milan-Lecce, nuovo affare: Colombo nella trattativa?

Il Milan pensa a un giocatore della Serie A per il centrocampo: il prezzo è un po’ alto, però i rossoneri preparano la loro proposta.

Stefano Pioli ha bisogno di due rinforzi a centrocampo. Uno deve essere un mediano forte fisicamente che possa di fatto sostituire Franck Kessie, partito nell’estate 2022 a parametro zero, e l’altro deve essere un regista. Ismael Bennacer sarà fuori per diversi mesi e serve un giocatore capace di rimpiazzarlo.

Geoffrey Moncada sa che è necessario fare questi due colpi per elevare il livello della squadra. Un anno fa sono state fatte delle scelte sbagliate sul mercato e ora serve porre rimedio. Se si vuole lottare per lo Scudetto e ben figurare in Champions League, questa dovrà essere una campagna acquisti con diversi rinforzi di buon livello.

Calciomercato Milan, colpo dal Lecce per il centrocampo?

Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, il Milan ha messo nel mirino Morten Hjulmand per migliorare il centrocampo. Il 24enne danese ha disputato un’ottima stagione nel Lecce, dove è approdato nel gennaio 2021 per 170 mila euro proveniente dall’Admira Wacker. È stato uno dei migliori della squadra allenata da Marco Baroni e che si è salvata in Serie A.

Hjulmand è un centrocampista di sostanza, sa farsi valere fisicamente (è alto 1,85 metri) ed è abile nel recuperare palloni. È bravo nei contrasti, però possiede una buona tecnica e se la cava anche in fase di costruzione del gioco. È abbastanza completo come caratteristiche. Magari non è velocissimo, ma ha un’ottima lettura delle azioni e visione di gioco. È un mediano più difensivo che offensivo, infatti non ha segnato nessun gol nell’ultima stagione: ha comunque realizzato 5 assist nelle 36 partite giocate.

La media voto de La Gazzetta dello Sport è stata 6,34, la più alta tra i centrocampisti della squadra pugliese e in assoluto una delle migliori tra i colleghi della Serie A. Il Lecce ha fissato a 25 milioni di euro il prezzo del suo gioiello.

Il Milan vorrebbe spendere di meno e riflette su una proposta da 18 milioni. I bonus potrebbero giocare un ruolo chiave nella trattativa. I rapporti tra le società sono buoni, come testimonia anche il prestito di Lorenzo Colombo in Puglia nell’ultima stagione, riscattato dal Lecce e poi contro-riscattato dai rossoneri. E chissà che proprio l’attaccante non possa rientrare nella trattativa.

Ovviamente, Hjulmand piace anche a diverse altre squadre. Una delle più interessate è il Borussia Dortmund, che ha da poco venduto Jude Bellingham al Real Madrid per 100 milioni di euro più bonus e ha tanti soldi da poter spendere.