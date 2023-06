L’influencer iShowSpeed realizza il suo sogno: ci riesce grazie a… Leao (VIDEO)

Uno dei tiktoker più famosi al mondo, ovvero iShowSpeed, è riuscito a coronare il suo sogno. E ha ringraziato il calciatore del Milan.

I più giovani appassionati di calcio e di videogames inerenti al mondo del pallone conosceranno sicuramente iShowSpeed. Si tratta di un famoso influencer e tiktoker statunitense, che ha ottenuto notorietà seguendo il calcio internazionale e giocando live al videogioco FIFA.

iShowSpeed ha stretto tempo addietro amicizia con Rafael Leao, calciatore del Milan anche lui molto attivo sui social. I due si sono parlati spesso in live, legando per la medesima passione per i videogiochi e per la musica. E proprio da questo rapporto è scaturita una scena già virale accaduta sabato sera.

Il giovane influencer americano era presente ieri a Lisbona per assistere al match Portogallo-Bosnia finito 3-0 per i padroni di casa. Dopo l’incontro, nel sottopassaggio dell’Estadio da Luz, iShowSpeed ha potuto realizzare il proprio sogno numero uno: incontrare il suo idolo Cristiano Ronaldo. E ci è riuscito grazie proprio a Rafa.

Leao ferma l’auto di Ronaldo per l’amico iShowSpeed

Il video dell’evento è già virale in giro per il web. Al termine del match si notano il giovane iShowSpeed in compagnia di Rafa Leao, già in tenuta casual dopo l’incontro con la maglia del suo Portogallo in cui però non è sceso in campo.

Ad un certo punto passa un’auto nera, dai vetri oscurati, che si presume essere quella di Ronaldo. Per fare un favore all’amico, Leao si appresta a fermare la vettura e chiede personalmente a CR7 di scendere per scattare una foto con l’influencer, che notoriamente è un suo fan sfegatato.

Rafael Leao is the true goat. He stopped the car of Ronaldo and arranged the meet-up with Speed. pic.twitter.com/o18b2l50gY — Akın (@ProudFede) June 17, 2023

La reazione di iShowSpeed è davvero emozionante. Una volta che Ronaldo scende dall’auto e si avvicina al ragazzo, quest’ultimo scoppia di gioia, dichiarando al campione portoghese tutta la propria passione e stima nei propri confronti, chiedendo ad un inserviente di scattare una foto con il cellulare. Emozioni che solo il calcio sa dare. Il video pubblicato sui suoi social è poi diventato incredibilmente virale e ha raccolto milioni e milioni di like e condivisioni.

Il fortunato Speed ha poi voluto pubblicamente ringraziare l’amico Leao, con un video su Tik Tok facendo intendere come sia stato decisivo nel fargli incontrare l’idolo Ronaldo. “Se non fosse stato per lui, tutto ciò non sarebbe successo” – pubblicando il nome di Leao con tanto di cuore accanto, vista anche la bella amicizia formatasi tra i due.