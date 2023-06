Infortunio Maignan, gli aggiornamenti: l’annuncio di Deschamps

Didier Deschamps ha fornito le ultime novità sulle condizioni di Mike Maignan. Il portiere della Francia e del Milan aveva avvertito un fastidio muscolare

Buona la prima per la Francia, che nel primo impegno estivo di qualificazione ai prossimi Europei ha rimediato una convincente vittoria contro Gibilterra per 3-0. In campo sia Olivier Giroud, autore della rete del vantaggio, che Theo Hernandez. Ha saltato però la gara l’altro rossonero, Mike Maignan. Il portierone si era fermato all’allenamento della vigilia del match contro Gibilterra. Un risentimento muscolare al polpaccio per lui. Nulla di grave, ma la Francia non ha voluto rischiare, e per questo ha schierato tra i pali da titolare Brice Samba.

Il portiere del Lens si è ben comportato, non prendendo di fatto gol. Ma chiaramente non è lui il primo nelle gerarchie della porta della Nazionale francese. Dopo gli addi di Hugo Lloris e Steve Mandanda, è di Mike Maignan il posto da titolare nella Francia. Il leggero infortunio gli ha impedito di presidiare i pali contro Gibilterra, ma lunedì sera i transalpini dovranno disputare un’altra importante gara, la quarta di qualificazione agli Europei 2024 contro la Grecia.

Ci sarà stavolta Magic Mike? Alla domanda ha risposto direttamente Didier Deschamps, CT della Francia.

Maignan, Deschamps toglie ogni dubbio

Domani sera, alle 20.45, Francia e Grecia si sfideranno allo Stade France. La gara in questione è l’ultima dell’estate per la qualificazione ai prossimi Europei. Le altre si disputeranno poi a settembre. Contro la Grecia, Deschamps avrà tutti i suoi giocatori a disposizione, dunque anche Mike Maignan. Il problemino al polpaccio è del tutto rientrato per il portiere del Milan, che partirà dunque dal primo minuto domani sera.

A confermarlo, come accennato, è stato il CT della Francia. Deschamps, intervistato a Telefoot, ha detto a chiare lettere che Maignan è pronto a tornare, sottolineando di non avere più infortunati in rosa e dunque di avere l’imbarazzo della scelta. Queste le sue parole a Telefoot in merito: “Mike Maignan? Certo, è previsto il suo ritorno contro la Grecia. Tutti i giocatori dovrebbero essere disponibili per questa partita. Praticamente ho l’imbarazzo della scelta”.

E’ dunque arrivato il momento di tornare in Nazionale, finalmente, per Mike. Dopo il longevo infortunio di cinque mesi nel 2022, e che lo aveva obbligato a saltare il Mondiale, il portiere è tornato tra i pali della Francia a marzo, contro Olanda e Irlanda. Due clean sheet per il magico portierone (4-0/0-1). La Francia sa di avere una totale garanzia in porta, come anche il Milan. Bisogna tenere gli infortuni lontani da Magic Mike.