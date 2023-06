Marcus Thuram, che guaio per il Milan: la concorrenza aumenta

Secondo Sky Germania, è scesa in campo un’altra concorrente per Marcus Thuram. Sono pronti a fare sul serio per battere Milan, Inter e PSG

Il Milan sembra avere tutta l’intenzione di puntare su Marcus Thuram per rinforzare il suo attacco in vista della prossima stagione. Non sarà però così semplice mettere le mani sul maxi attaccante francese, che tra pochi giorni vedrà scadere il suo contratto col Borussia Mönchengladbach. Un parametro zero fa già gola di suo, figuriamoci se si tratta poi di un centravanti forte e valido come Thuram. La concorrenza, infatti, è davvero agguerrita.

Oltre al Milan, il figlio d’arte è seguito con grande interesse da Inter e Paris Saint Germain. Sono soprattutto i parigini a tentare Marcus. Gli hanno già messo sul piatto un ingaggio stagionale di poco superiore ai 7 milioni di euro. Il Milan offre di meno, ma comunque tra gli stipendi più alti della sua rosa: circa 5 milioni di euro complessivi a stagione e un maggiore minutaggio rispetto a quello che potrebbe garantirgli il PSG. Lui sta riflettendo attentamente sulla miglior scelta da fare. Prova una simpatia particolare per i colori rossoneri, come da lui stesso dichiarato in diverse interviste. Ma è chiaro che l’aspetto economico sarà cruciale.

E attenzione, perché nelle ultime ore si è inserita una nuova concorrente molto attratta dall’idea di aggiudicarsi Thuram a parametro zero. A riportare la novità di mercato è Sky Sport Germania.

Thuram, la lista si allunga: pressing dalla Bundesliga

Secondo Sky Germania, il futuro di Marcus Thuram potrebbe avere seguito nella stessa Bundesliga, serie nella quale milita ormai da quattro anni. Infatti, è stato messo nel mirino dal Lipsia, uno dei migliori club tedeschi. La società della RedBull è pronta a fare sul serio per l’attaccante francese, consapevole di avere una forza economica notevole. La stessa fonte sottolinea che il calciatore è nella lista dei desideri di Max Eberl, amministrato delegato del Lipsia. E’ visto come possibile erede di Christopher Nkunku, ormai un giocatore del Chelsea a tutti gli effetti.

L’ostacolo? In primis la concorrenza di Milan, Inter e Paris Saint Germain. I tre club sono certamente avanti nei discorsi con gli agenti di Thuram e godono dunque di un discreto vantaggio. Ma ci sono anche le richieste del calciatore a complicare di molto il possibile dialogo tra il Lipsia e gli agenti. Marcus, secondo Sky Germania, chiede ben 10 milioni di euro a stagione per rimanere in Bundesliga e accasarsi al Lipsia. Somma davvero enorme e forse spropositata.

Sky Germania ricorda che in realtà la prima opzione per il nuovo attacco del Lipsia è Lois Openda del Lens, ma i francesi hanno richiesto ben 45 milioni di euro per liberare il loro centravanti. Per questo l’attenzione dei tedeschi si è spostata sul parametro zero Thuram. Anche su questo fronte, però, gli scogli rimangono di natura economica. Adesso si attendono aggiornamenti dalla questione. Il Milan continua ad aspettare una risposta da Thuram.