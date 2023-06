Milan, futuro in Turchia: c’è stato l’incontro

Secondo gli esperti di mercato spagnoli, il giocatore rossonero può presto approdare in Turchia. C’è già stato un incontro tra le dirigenze. Tutti i dettagli

Il Milan ha avuto diverse difficoltà nel corso della stagione, più che altro dettate dalla mancanza di alternative nell’undici titolare. In soldoni, è mancata la qualità da parte delle seconde linee, le quali si sono dimostrate non all’altezza e poco incisive. Non è un caso se è prevista una enorme rivoluzione nella rosa rossonera. Pronosticati almeno dieci cessioni. C’è bisogno di fare spazio a nuovi innesti qualitativamente più forti.

Tra i tanti, diranno sicuramente addio tutti i calciatori che erano arrivati in prestito. Abbiamo già visto Brahim Diaz tornare a Madrid. Il folletto ha lasciato il Milan non perché non ritenuto all’altezza, ma perché il Real aveva progetti differenti per lui. Lo ha infatti reinserito nel suo progetto, con tutta la fiducia del club e di Carlo Ancelotti. Quanto agli altri giocatori in prestito, andranno via da Milanello per una chiara insoddisfazione. Dunque è ormai addio di Tiemouè Bakayoko, Aster Vranckx e Sergino Dest.

Il primo è pronto a liberarsi anche dal Chelsea e a ricercare un nuovo club. Il secondo tornerà al Wolfsburg ma per essere rivenduto, magari in Inghilterra. Quanto al terzino, l’americano Dest, arrivano novità cruciali.

Dest, incontro tra dirigenze

Sergino Dest al Milan ha rappresentato un’enorme delusione. Su di lui le aspettative erano molto alte, complice l’ottimo curriculum. In realtà, è stato un fantasma a Milanello, soprattutto nella seconda parte di stagione. Complessivamente, ha timbrato 14 presenze in rossonero, in tutte le competizioni, traducibili in 635′ minuti giocati. Nessun gol o assist! Troppo poco, pochissimo, per conquistare la fiducia e i consensi. Il Milan aveva pattuito un diritto di riscatto nel prestito col Barcellona, e fissato a 20 milioni di euro.

Nè Maldini e Massara prima, né Furlani e Moncada oggi, hanno la minima intenzione di esercitare tale riscatto. Sergino Dest non ha le condizioni fisiche e mentali per fare la differenza in un club ambizioso come quello rossonero. Tornerà dunque al Barcellona, club proprietario del suo cartellino ma è che pronto a metterlo subito sul mercato. Gli stessi blaugrana, infatti, non pensano minimante di puntare su di lui.

Come riferito da Relevo, portale spagnolo esperto di mercato, la dirigenza del Barca ha incontrato quella dei turchi del Besiktas nella giornata di ieri. Si è parlato di diversi profili in uscita dal club catalano, tra cui appunto quello di Sergino Dest. L’americano è uno dei primi esuberi della rosa di Xavi Hernandez, e il Besikstas si è dimostrato parecchio interessato. Sarà in Turchia il futuro di Dest? Nei prossimi giorni se ne potrà sapere di più.