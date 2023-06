Milan, il club nega tutto: sospiro di sollievo per i tifosi

Novità di mercato fondamentali sul Milan e sul suo giocatore. La notizia di Fabrizio Romano può far star tranquilli i tifosi

Il Milan ha cambiato pelle e volto. L’addio di Paolo Maldini e Frederic Massara ha lasciato di sasso l’ambiente rossonero, con sicuramente una certa delusione a farla da padrone. Ma la linea della nuova proprietà è stata tracciata, e adesso non si torna più indietro. Le diverse vedute tra Gerry Cardinale e Paolo Maldini hanno portato alla separazione definitiva. Il nuovo Milan è adesso nelle mani di Giorgio Furlani, che coordinerà ogni azione in collaborazione con Geoffrey Moncada e l’allenatore Stefano Pioli, soprattutto per quanto concerne il mercato.

Il licenziamento di Paolo Maldini, come accennato, ha lasciato una ferita aperta. Gli stessi giocatori sono rimasti interdetti dall’addio di colui che li ha guidati per diversi anni, traendo il meglio dal loro potenziale fisico e mentale. Un addio così doloroso per alcuni, tanto che si è supposta la partenza di diversi rossoneri. Da Theo Hernández a Rafael Leao, ma anche Mike Maignan. I tre, particolarmente legati a Maldini, avrebbero preso in considerazione l’idea di lasciare il Milan. Almeno secondo alcune fonti.

Per quanto riguarda Leao, chi ha pensato lui stesso a smentire tali dicerie, dicendosi convinto e voglioso di fare la storia in rossonero. Per Maignan è stata esclusa la pista Chelsea. Quanto a Theo Hernández, era arrivata voce di una maxi offerta dal Manchester United. E’ su tale ultimo fronte che arrivano novità cruciali.

Nelle ultime ore è stata forte la voce che ha accostato Theo Hernández al Manchester United. Fonti inglesi hanno riportato di un fortissimo interesse dei Red Devils per il terzino francese. E che addirittura il Milan avesse fissato un prezzo di cessione di 60 milioni di euro. E’ di oggi la rivelazione di Fabrizio Romano, che smentisce ogni possibilità di trasferimento di Theo in Inghilterra.

L’esperto di mercato ha sottolineato che il Manchester United ha negato ogni interesse o trattativa per l’esterno francese. E che anzi, il Milan non prenderebbe mai in considerazione un’offerta da 60 milioni di euro per il suo assoluto top player. Romano conclude puntualizzando che Theo Hernandez è molto felice a Milano, e che lo United ha altre priorità di mercato che sicuramente non lo riguardano.

Conclusione? Tutte bufale quelle arrivate e diffuse nelle ultime ore. Sembra quasi che si voglia creare una certa tensione attorno all’ambiente Milan dopo l’addio di Maldini. Per fortuna, nulla di cui preoccuparsi. Il club rossonero sembra più che pronto a tenersi stretto i suoi migliori giocatori.

Manchester United deny concrete talks or contacts for Theo Hernández. There are no negotiations at this stage and for sure AC Milan would never consider to sell for €60m reported fee. 🇫🇷 #MUFC

Theo, very happy in Milano — while Man Utd have different priorities on the market. pic.twitter.com/edpYPTEhku

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2023