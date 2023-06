Milan in Champions League: c’è già un verdetto, non potrà affrontarli

La qualificazione alla prossima Champions League permette al Milan di disputare la massima competizione europea per il terzo anno consecutivo. I rossoneri conoscono già (in parte) il loro destino

La qualificazione alla Champions League ha rappresentato l’obiettivo minimo per il Milan, arrivato al quarto posto anche grazie alla penalizzazione di 10 punti inferta alla Juventus per il caso plusvalenze.

Nella prossima stagione, i rossoneri saranno per la terza volta consecutiva nella fase a gironi della competizione, alla quale sono stati assenti per ben sette anni prima del ritorno nell’edizione 2021-22, conclusa con l’eliminazione nel gruppo che comprendeva anche Liverpool, Porto e Atletico Madrid. Decisamente meglio è andata nella Champions che si è appena conclusa con Leao e compagni arrivati fino in semifinale, traguardo che mancava addirittura dal 2007.

Nell’edizione 2023-24 ci sarà subito una novità importante per il Milan. I rossoneri, infatti, non saranno in prima fascia come accaduto nella scorsa stagione, quando, per la prima volta dal 2011-12, il Milan si presentava in Champions da campione d’Italia in carica. Nel sorteggio dei gironi, in programma come di consueto a fine agosto, il Milan sarà in terza fascia, posizionamento certo che ci permette già di definire gli avversari che gli uomini di Pioli non potranno fronteggiare nella prima fase.

Milan, le altre squadre in terza fascia

Insieme al Milan, sono già certe della terza fascia nel sorteggio, la Lazio, il Salisburgo (affrontato ai gironi nell’edizione 2022-23), la Stella Rossa (entrata senza la necessità di passare per i playoff grazie all’esclusione dei club russi) e lo Shakthar Donetsk, campione d’Ucraina.

A queste squadre dovrebbero aggiungersi il Newcastle che torna in CL dopo 20 anni, la Real Sociedad e il Celtic Glasgow. Per i tre club appena citati, tuttavia, la certezza o meno della terza fascia si saprà dopo l’esito delle sfide playoff del prossimo agosto che coinvolgono alcune squadre con ranking superiore.

Se questi sono gli avversari che il Milan non affronterà ai gironi, la presenza in terza fascia espone i rossoneri a un sorteggio potenzialmente durissimo. La conferma arriva dalla composizione delle prime due urne, delle quali fanno parte, di fatto, la gran parte dei top club europei, ad esclusione del Liverpool, quinto in Premier e dunque non qualificato.

Nella prima fascia sono presenti, Manchester City, Barcellona, Napoli, Bayern Monaco, Paris Saint Germain, Benfica, Feyenoord e Siviglia, quest’ultima grazie alla vittoria dell’Europa League. Della seconda fanno parte, invece, Real Madrid, Arsenal, Manchester United, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Lipsia, Inter e Porto.

Ovviamente, il Milan non potrà essere sorteggiato con Inter e Napoli. Anche la quarta fascia si prospetta alquanto insidiosa con Lens, Union Berlino già certe di un posto. Gli altri saranno occupati dalle compagini provenienti dai playoff che coinvolgeranno, tra le altre, Olympique Marsiglia, Galatasaray, Psv Eindhoven, Dinamo Zagabria, Rangers Glasgow e Copenaghen.