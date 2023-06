Milan, via alla rivoluzione: addio a tredici giocatori

Ecco chi è pronto a salutare il Milan. Molti hanno il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, altri andranno piazzati da Moncada e Furlani: il punto della situazione

Sono giorni intensi per il calciomercato del Milan. Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada stanno lavorando alla ricerca delle migliori soluzioni per rafforzare la squadra, che perderà davvero diversi elementi.

In estate si potrà assistere ad una vera e propria rivoluzione, con tantissimi innesti, m altrettanti addii. La stagione che si è chiusa due settimane fa, d’altronde, ci ha detto che la rosa del Milan non è all’altezza per competere ai massimi livelli sia in Champions League, che in Serie A. Servono giocatori all’altezza che possano dare il cambio ai titolarissimi.

Così in questi giorni, Stefano Pioli saluterà davvero parecchie pedine. Secondo La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, sarebbe ben 13 i calciatori con le valigie in mano.

Chiaramente non c’è alcun dubbio sull’addio di Tatarusanu, che vedrà scadere il proprio contratto il prossimo 30 giugno. Arrivano notizie contrastanti, invece, per quanto riguarda Mirante, dato verso i saluti al pari di Tiemoué Bakayoko, Sergino Dest e Aster Vranckx. Il terzino americano non è riuscito ad ambientarsi e farà ritorno al Barcellona. Per quanto riguarda il francese la sua partenza è da tempo una certezza, il belga, invece, con Maldini e Massara ancora in sella poteva rimanere, magari dopo una nuova trattativa col Wolfsburg.

Valigia in mano e addio

Questi sono i calciatori certi della partenza al pari di Zlatan Ibrahimovic. Ci sono, però, tante altre questioni da risolvere, a partire dal futuro di Divock Origi e Ante Rebic, che potrebbero essere ceduto in Turchia, con il Milan che ci augura di incassare una decina di milioni.

Verso l’addio anche Vasquez, che libererà un posto da extracomunitario, Ballo-Toure, oltre che Caldara e Daniel Maldini, entrambi reduci dall’esperienza allo Spezia. Per il difensore non sarebbe da escludere una rescissione, per l’attaccante, invece, possibile un nuovo prestito

Infine ci sono le questioni Yacine Adli e Charles De Ketelaere, entrambi potrebbero salutare: il francese, magari per solo un anno; per il belga, invece, servono almeno 28 milioni di euro per la cessione, somma che permetterebbe al Milan di non fare alcuna minusvalenza.