Sempre il Chelsea: dopo Leao e Maignan, un altro milanista nel mirino

Tra i profili monitorati dal club londinese per il centrocampo figura anche quello del club rossonero: al momento però la cessione non è contemplata

Oltre a provvedere a rinforzare la rosa nel migliore dei modi con i giusti acquisti nei vari reparti, il Milan dovrà stare attento a difendersi dagli assalti dei top club per i propri gioielli. Le sirene infatti non sono poche per i migliori elementi del club rossonero.

Il mercato del Diavolo deve ancora cominciare e la strategia è comunque ben chiara. Non verranno fatte follie per singoli giocatori e si cercherà di investire su profili di prospettiva dando sempre un’occhiata al bilancio. Si punterà su giocatori che possano accrescere il valore della rosa anche in chiave futura, con l’obiettivo di trattenere i migliori, che rappresentano la spina dorsale della squadra allenata da Stefano Pioli.

Per farlo però la società dovrà però resistere ai tentativi dei grandi club per i propri giocatori migliori, che non tarderanno ad arrivare. Se è vero infatti che i rinnovi di contratto mettono i rossoneri in una buona posizione non cedere alle offerte, dall’altra bisognerà vedere se l’arrivo di qualche offerta monstre non farà vacillare la dirigenza, magari attratta dalla possibilità di fare cassa e reinvestire poi in seguito sul mercato. Il Manchester United intanto già si è fatto sotto per Theo Hernandez, ma il laterale francese non è l’unico big che interessa in Inghilterra.

Il Chelsea fa tremare il Milan: vuole Tonali

Un’altra squadra che guarda dalle parti di Milanello per rinforzarsi in vista della campagna acquisti estiva è il Chelsea. Dopo aver inseguito a lungo Rafael Leao, adesso i Blues hanno messo gli occhi su un altro big della squadra rossonera.

Stando a quanto riferito da The Athletic, il club londinese vuole rifarsi ancora una volta il look a centrocampo. Con la cessione di Kovacic e le probabili partenze di Zakaria e Loftus-Cheek, serve almeno un nuovo elemento di livello per la mediana. Tra i profili che il nuovo tecnico Mauricio Pochettino sta monitorando, c’è anche quello di Sandro Tonali.

Nella lista fatta dal quotidiano inglese figurano anche il talento Moises Caicedo del Brighton, Romeo Lavia del Southampton e Manu Konè del Borussia Moenchengladbach. Il giocatore è blindato fino al 2027 e il Milan non pensa neanche per un attimo alla cessione ma, come tutti sanno, il Chelsea non ha problemi economici e potrebbe far recapitare un’offerta da capogiro dalle parti di via Aldo Rossi. Al momento comunque i tifosi del Diavolo hanno poco da preoccuparsi.