Adriano Galliani, niente calcio senza Berlusconi: inizierà una nuova carriera

Il Corriere della Sera illustra con chiarezza la situazione del Monza dopo la morte di Berlusconi. Adriano Galliani è chiamato a fare le veci dell’ex Presidente

La morte di Silvio Berlusconi ha lasciato un enorme buco nella vita politica e sportiva dell’Italia. Tutti conoscono, anche per sommi capi, come il Cavaliere è riuscito a stravolgere e rivoluzionare i suddetti ambiti negli ultimi quarant’anni. Per quanto riguarda il calcio, Berlusconi non ha eguali nelle sue imprese. Ciò che ha fatto al Milan e col Milan è ormai storia gloriosa. 29 trofei vinti, e la definizione di club e squadra più forte di tutti i tempi.

Negli ultimi anni, dopo aver lasciato la sua straordinaria creatura rossonera, Berlusconi aveva acquistato il Monza. Dalla Serie C alla Serie A in sole tre stagioni. Al suo fianco sempre Adriano Galliani, il braccio destro che lo ha seguito e sostenuto per tutta la sua carriera, sia politica che dirigenziale-sportiva. Oggi, dopo la morte del suo Presidente, il Monza è in cerca di una definizione. Chi sarà il suo nuovo proprietario? Rimarrà alla famiglia Berlusconi?

Il Corriere della Sera riporta delle cruciali novità in merito, con un focus essenziale sul ruolo di Adriano Galliani. Sino a qualche giorno fa, si vociferava che la famiglia Berlusconi fosse alla ricerca di un socio di minoranza per la proprietà del Monza. Adesso le cose sono totalmente cambiate. E potranno cambiare anche per Galliani.

Monza in vendita: le volontà della famiglia Berlusconi

Il Corriere della Sera spiega che la famiglia Berlusconi vuole uscire dal mondo del calcio dopo la morte del padre. Dunque, è pronta a mettere in vendita il 100% delle quote del Monza. Cosa ne sarà in questo caso di Adriano Galliani? Nelle ultime ore sono arrivate indiscrezioni riguardo ad una sua candidatura per Forza Italia. Al Corriere della Sera, l’AD non ha negato tale possibilità, anzi. Queste le sue parole:

“Per l’amore che nutro nei confronti di Silvio Berlusconi farò tutto quello che mi verrà chiesto in qualunque settore. Sottolineo che al momento nessuno mi ha parlato di candidarmi nel collegio elettorale di Monza, né del futuro della società di calcio del Monza”. Verità a metà dunque, quella confessata da Galliani. Nessuna proposta sul tavolo, ma lui è pronto a tutto se ce ne fosse bisogno, anche a ritornare in politica.

La stessa fonte sottolinea che la famiglia Berlusconi vorrebbe chiedere ad Adriano Galliani di presentarsi alle elezioni suppletive che si terranno prima di ottobre per rilevare il seggio vacante in Senato che era occupato dal Cavaliere. Ciò comporterebbe la totale uscita dal mondo del calcio per dedicarsi unicamente alla politica. Secondo il Corriere, il Condor sta riflettendo su tale possibilità.