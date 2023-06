Calciomercato Milan, colpo dal Siviglia: meno di 10 milioni

Il Milan pensa a un difensore che milita nella Liga: si tratta di un profilo che Moncada sta seguendo da diverso tempo.

La società rossonera interverrà in ogni reparto nel prossimo calciomercato estivo e si sta muovendo su più profili. Geoffrey Moncada lavora sotto traccia e potrebbe regalare qualche colpo a sorpresa, magari nomi finora mai accostati al Milan.

In difesa bisogna capire cosa succederà con Simon Kjaer e Matteo Gabbia. L’esperto centrale danese non è più considerato un titolare inamovibile, a causa di alcuni problemi fisici che hanno limitato la sua autonomia in campo. Inoltre, con Stefano Pioli il rapporto non sembra più idilliaco. Ha un contratto fino a giugno 2024, tutto può succedere.

Gabbia è una riserva, l’ultimo nelle gerarchie della retroguardia. Resterà al Milan con questo status o chiederà la cessione per giocare con maggiore continuità? Essendo un prodotto del settore giovanile, il club avrebbe la possibilità di fare una plusvalenza piena a bilancio.

Calciomercato Milan, nuovo difensore dalla Spagna?

Da capire anche come si comporterà la dirigenza rossonera nel caso in cui arrivassero offerte interessanti per Pierre Kalulu. Stagione di alti e bassi per il francese, arrivato dal Lione per circa un milione di euro nell’estate 2020. Anche con lui c’è la possibilità di fare una plusvalenza piena a bilancio e il suo valore supera sicuramente i 25 milioni di euro.

Intanto La Gazzetta dello Sport rivela che il Milan ha inserito nella lista dei potenziali rinforzi Tanguy Nianzou. Si tratta di un 21enne francese che milita nel Siviglia, squadra che ha vinto l’ultima Europa League sconfiggendo la Roma in finale. È cresciuto nel Paris Saint Germain e gli scout rossoneri lo seguono da tempo. Nell’estate 2020 era in scadenza di contratto e ha preferito trasferirsi al Bayern Monaco.

In Baviera le cose non sono andate benissimo e nel 2022 si è concretizzato il passaggio al Siviglia per 16 milioni. Nianzou in questa stagione ha messo insieme 30 presenze e 3 gol tra tutte le competizioni, in 26 occasioni è partito come titolare. Nella finale di Europa League era in panchina, dopo aver saltato la semifinale contro la Juventus a causa di un infortunio.

Non è intoccabile per il club andaluso. Secondo La Gazzetta dello Sport, il suo cartellino può essere comprato per meno di 10 milioni. Secondo il portale specializzato Transfermarkt vale 7,5 milioni. Vedremo se Moncada deciderà di puntare sul francese per la prossima stagione.