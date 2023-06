Giroud ancora in campo dopo il Milan: “E’ il suo sogno”

Il presidente ha rilasciato un’intervista e ha svelato il grande desiderio del centravanti francese per il futuro dopo i rossoneri

Fra prestiti non riscattati e cessioni, in tanti lasceranno il Milan questa estate, con il club rossonero che si prepara a effettuare una vera e propria rivoluzione della rosa. Olivier Giroud è invece una delle poche certezze del Diavolo anche per la prossima stagione.

L’ex Chelsea, che il prossimo 30 settembre compirà 37 anni, ha rinnovato per un altro anno dopo un’altra ottima stagione, condita da 18 gol complessivi fra Serie A e Champions League. Il francese resterà al Milan quindi fino al 2024 e si prepara ad essere protagonista anche l’anno prossima, ma il club spera di riuscire ad affiancargli un altro centravanti di livello, che possa fare meglio di Divock Origi. Il belga infatti non è certo della permanenza.

Stefano Pioli ha infatti bisogno di un altro elemento che possa alternarsi al classe ’86 e che possa garantire una simile affidabilità in zona gol. Nel frattempo il presidente del Montpellier, Laurent Nicollin, ha rilasciato un intervista a 100% Paillade e ha colto l’occasione per parlare proprio del suo ex attaccante. Queste le sue parole: “Ho un ottimo rapporto con i suoi agenti e con Olivier. Ci chiamiamo e ci mandiamo messaggi abbastanza regolarmente, soprattutto quando gioca con la Francia”.

Il presidente del Montpellier svela il desiderio dell’attaccante

Ricordiamo che la carriera di Giroud si è lanciata grazie all’incredibile e storico trionfo del Montpellier in Ligue 1 nella stagione 2011-12, con l’attaccante che all’epoca segnò 21 reti in 36 presenze avendo la meglio su un PSG che iniziava a dominare a livello nazionale in quegli anni.

Nicollin racconta che Giroud rimane legato al Montpellier, che lo ha di fatto lanciato nel calcio che conta. “E’ ancora legato al club anche se altrove ha vissuto cose ancora più straordinarie. Manteniamo un legame affettivo con Olivier”. La speranza del patron del club francese era forse quella di poterlo riportare magari a casa a fine carriera.

Il presidente ha poi risposto alla domanda su cosa potrebbe accadere in futuro: “Per me Olivier ha trovato il suo Santo Graal in Italia a Milano. Le discussioni con i suoi agenti erano che sarebbe finito negli Stati Uniti. Non ci si aspettava che avrebbe finito al Montpellier. Penso che sia il suo sogno chiudere la carriere negli Stati Uniti”.