Milan, annuncio ufficiale: affare da 3 milioni

Il Lecce ha emesso un comunicato ufficiale che riguarda Lorenzo Colombo, attaccante arrivato in prestito dal Milan la scorsa estate.

Il Milan ha mandato in prestito diversi giovani calciatori nell’ultima stagione e li ha monitorati tutti con grande attenzione. Uno di questi è Lorenzo Colombo, alla sua prima vera esperienza in Serie A.

Il club rossonero lo ha mandato al Lecce, neopromossa che è riuscita a salvarsi e ad evitare di tornare subito in Serie B. Il 21enne di Vimercate ha messo insieme 6 gol e 2 assist nelle 34 partite giocate in questa stagione, Coppa Italia compresa. L’allenatore Marco Baroni gli ha dato spazio e la società pugliese è stata contenta del suo rendimento.

Calciomercato Milan, annuncio sul futuro di Lorenzo Colombo

Poco fa il Lecce ha emesso un comunicato ufficiale su Colombo, annunciando di aver esercitato il diritto di riscatto per l’acquisizione a titolo definitivo del cartellino. Ma ha anche spiegato che il Milan ha fatto valere il diritto di controriscatto e quindi il calciatore tornerà a vestire la maglia rossonera.

Il Lecce aveva esercitato l’opzione per un valore di 2,5 milioni di euro, il Diavolo ha utilizzato la propria contro-opzione da 3 milioni. In casa Milan c’è fiducia sulla crescita del giovane attaccante e anche la convinzione che sarebbe stato un grosso errore perderlo per una cifra così bassa.

Colombo ha ancora margini di crescita e può valere un prezzo ben più alto dei 2,5 milioni stabiliti con il Lecce. Ora sarà interessante capire se il ragazzo verrà confermato nella squadra di Stefano Pioli o se sia prevista una nuova cessione. Ci sono già rumors inerenti un interessamento da parte della Salernitana.

Il Milan si ritrova a valutare se dargli una chance, seppur come riserva, oppure mandarlo nuovamente in prestito per giocare con maggiore continuità. Da vedere se ci sarà una società disposta ad accontentare i rossoneri con una formula magari simile a quella concordata con il Lecce. Forse per Colombo la soluzione migliore è andare in un’altra squadra che gli permetta di fare altra esperienza in Serie A.

Con Pioli avrebbe poco spazio e rischierebbe di bloccare un po’ il processo di crescita avviato in maglia giallorossa. Nelle prossime settimane capiremo meglio le intenzioni del club di via Aldo Rossi, che tra entrate e uscite ha diverse operazioni da effettuare.