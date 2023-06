Milan, un portoghese per Pioli: nome nuovo per l’attacco

Nuovo nome per l’attacco del Milan, alla ricerca di un bomber per la nuova stagione: Moncada potrebbe pescare in Premier League.

Zlatan Ibrahimovic si è ritirato e Divock Origi va verso la cessione, a Stefano Pioli servono innesti nel parco centravanti. C’è bisogno di giocatori che sappiano fare gol e incidere nelle partite.

Un obiettivo concreto di queste settimane è Marcus Thuram, in scadenza di contratto con il Borussia Moenchengladbach e che può arrivare a parametro zero. Pioli stesso lo ha contattato per convincerlo a trasferirsi al Milan, però lui sta valutando anche le proposte di Paris Saint Germain e Lipsia.

Il francese è un attaccante forte fisicamente (è alto 1,92 metri) e che fa tanto movimento. Non è una prima punta classica. Il club rossonero ha messo sul tavolo un’offerta da 4,5-5 milioni di euro netti a stagione e sta attendendo una risposta. Probabilmente, il figlio d’arte farà la sua scelta dopo che saranno terminati gli impegni con la Francia.

Calciomercato Milan, caccia al nuovo bomber

Il Milan ha solo Olivier Giroud come garanzia e non può mettere troppo peso sulle spalle del centravanti quasi 37enne. Servirà capire cosa verrà deciso di fare con Lorenzo Colombo, di rientro dal Lecce. E, in attesa della decisione di Thuram, non mancano altri nomi nella lista di Geoffrey Moncada.

Oggi La Gazzetta dello Sport rilancia il nome di Lois Openda, 23enne belga reduce da un’ottima stagione con il Lens: 21 gol e 4 assist in 42 partite. Il Lipsia è in prima fila per assicurarselo, però non sta ancora chiudendo l’operazione. Il problema è che il club francese chiede più di 30 milioni di euro, una cifra decisamente alta. Il Milan vorrà spendere così tanto per comprare un nuovo bomber?

Il quotidiano Tuttosport lancia un nome nuovo: quello di Fabio Silva, 20enne portoghese di proprietà del Wolverhampton. Ha disputato metà dell’ultima stagione nell’Anderlecht e l’altra nel PSV Eindhoven. Con la squadra belga ha realizzato 11 gol e 4 gol in 32 presenze, mentre in Olanda ha totalizzato 5 reti e 2 assist in 19 match.

Il Wolverhampton aveva investito 40 milioni di euro per comprarlo dal Porto nel 2020. Però, con i Wolves il rendimento non è stato eccezionale: 4 gol e 6 assist in 62 partite. Sicuramente al di sotto delle aspettative. Adesso il club inglese valuterà le offerte che arriveranno. Anche la Roma e il Siviglia hanno messo gli occhi su Fabio Silva.

Secondo quanto indicato dal portale specializzato Transfermarkt il valore del cartellino del portoghese è di 13 milioni. Ovviamente, il Wolverhampton chiede più soldi per la sua cessione. Potrebbero bastare 20-25 milioni per assicurarsi l’ex Porto.