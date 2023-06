Tre proposte per Ibrahimovic: Milan in attesa

C’è grande attesa per ciò che Zlatan Ibrahimovic vorrà fare dopo il ritiro dal calcio. Già sul tavolo sono presenti tre proposte.

Con grande sorpresa di tutti, Zlatan Ibrahimovic ha annunciato il suo addio al calcio giocato. Il campione svedese, dopo una carriera infinita, ha deciso di ufficializzare non solo l’addio al Milan, al termine dell’ultimo match contro il Verona, ma anche quello ai campi da gioco.

In molti si chiedono da giorni quale sarà il futuro professionale di Ibrahimovic. Certamente le attività extra-calcio non gli mancano: è uomo immagine di diversi brand pubblicitari, ma possiede anche le quote di una società che costruisce e gestisce campi da Padel in giro per l’Europa. Eppure la volontà di Ibra sembra essere quella di lavorare ancora nel mondo del pallone.

L’ex centravanti del Milan è molto richiesto. Un personaggio con il suo carisma e spessore caratteriale non può non fare comodo a qualsiasi spogliatoio o dirigenza. Infatti, come svelato oggi dall’edizione di Tuttosport, Zlatan avrebbe già ricevuto tre proposte diverse sul piatto. Tutti attendono dunque la sua scelta.

Milan, Svezia o altro: ecco cosa può fare Ibra in futuro

Ecco dunque quali sarebbero le offerte giunte alle orecchie di Ibrahimovic nei giorni scorsi. La prima, già dichiarata, è arrivata dal suo Milan. Il club rossonero, dopo aver rivoltato mezza dirigenza con gli addii di Maldini e Massara, vorrebbe un uomo forte e legato ai colori rossoneri all’interno del club.

A Ibra è stato proposto di diventare nuovo club manager, una figura che stia al fianco di mister Stefano Pioli e che gestisca i rapporti tra squadra e società. Un ruolo che pare cucito su misura per Zlatan, il quale però si è preso del tempo prima di rispondere.

La stessa proposta, con un ruolo simile ma leggermente più vicino al campo, è stata fatta dalla Nazionale svedese. Lo ha rivelato il team manager svedese Stefan Pettersson: “Non abbiamo ancora parlato con Zlatan. Vogliamo prima capire da lui cosa intende fare. Ci ha detto che affronteremo la questione più avanti. La nostra idea è quella di poter utilizzare la sua esperienza da campione. Cercheremo di trovare un incarico adatto al suo profilo”.

L’ultima proposta è invece tendenzialmente differente. Pare che Enzo Raiola, cugino del compianto procuratore Mino (grande amico di Ibra), possa offrire allo svedese un ruolo all’interno dell’agenzia denominata proprio Team Raiola. In questo caso si aprirebbe una carriera da agente sportivo per Ibrahimovic, meno vicina al calcio giocato ma più istituzionale e affaristica. Intanto il Milan attende le meritate vacanze per poi capire cosa vorrà fare da grande.