Ancelotti, deciso il futuro: c’è l’accordo

Novità cruciali e decisive su Carlo Ancelotti e il suo futuro. L’allenatore ex Milan ha preso una decisione importantissima. Tutti i dettagli da globo.com

Sono mesi caldissimi per Carlo Ancelotti, l’allenatore del Real Madrid fortemente corteggiato dalla Nazionale Brasiliana. Ormai, da tante settimane, si rincorrono le voci di un suo vicino approdo alla Selecao verdeoro. Si è addirittura supposta la sua partenza per l’altro continente già quest’estate. La Federcalcio brasiliana non ha mai avuto dubbi sulla scelta da fare per la sua panchina. Dall’inizio sino ad oggi: vogliono assolutamente Ancelotti, l’allenatore più vincente di sempre.

Carletto, tra l’altro, conosce e gestisce già diversi calciatori del Brasile al Real Madrid. Ha instaurato un rapporto fantastico con questi: Vinicius Junior, Rodrygo Goes e Militao. Il suo contratto coi blancos è in scadenza nel 2024. La Federcalcio brasiliana ha provato il tutto per tutto per anticipare il suo arrivo a quest’estate, ma non c’è stato nulla da fare. Carlo Ancelotti ha le idee chiare. Sì il Brasile come ultima, enorme esperienza da allenatore. Ma non lascerà Madrid prima della fine del suo incarico contrattuale.

E proprio dal Brasile arriva la conferma. L’allenatore ex Milan ha accettato la corte della Federcalcio verdeoro, ma prenderà la panchina solo a partire dal 2024. globo.com fornisce tutti i dettagli.

Ancelotti, alla guida del Brasile dal 2024

globo.com, accreditata fonte brasiliana, riporta novità cruciali. Carlo Ancelotti allenerà il Brasile una volta scaduto il suo contratto col Real Madrid. Questo l’esito dei due incontri che il tecnico italiano ha avuto in Spagna la scorsa settimana con Ednaldo Rodrigues, Presidente della Federcalcio verdeoro. La decisione è presa, ma non possono esserci firme o annunci ufficiali prima di gennaio, quando il contratto di Ancelotti col Real sarà a sei mesi dalla scadenza.

Ma il Brasile ha dato delle forti garanzie a Carletto: sarà lui infatti a scegliere in Europa colui che prenderà il posto nella panchina della Selecao fino al suo arrivo. Alcune fonti avevano supposto che la scelta di Ancelotti sarebbe ricaduta sul figlio Davide, ma globo.com smentisce tale voce. Ancelotti junior si recherà in Brasile col padre a partire dalla prossima stagione. Nessun annuncio, dunque, fino a gennaio. Ma il Real Madrid, sottolinea globo, è a conoscenza di tutti i passaggi della trattativa che stanno avendo luogo.

A gennaio, come da accordi, Carletto comunicherà al Real attraverso un documento di non essere intenzionato a esercitare la clausola di rinnovo contrattuale. Il club di Perez ha accettato entusiasta la nuova avventura di Ancelotti a partire dal 2024 a detta della Federcalcio brasiliana. Per i blancos è un’ultima grande sfida che il tecnico merita tutta. Da giocatore ha disputato due Mondiali. Ma nel 2026 avrà l’onore di giocare il suo terzo, stavolta da allenatore e alla guida di una della Nazionali più quotate.

Globo.com conclude sottolineando quanto i calciatori brasiliani siano entusiasti del vicino approdo di Carlo Ancelotti in panchina. Non potevano desiderare di meglio. I milanisti, legati indissolubilmente all’allenatore emiliano, non possono che essere fieri di lui per l’enorme traguardo. Si è già curiosi ed emozionati di vedere Ancelotti allenare il Brasile.