Calciomercato Milan, il bomber annuncia: “Niente prestiti”

Un attaccante nel mirino del Milan ha preso posizione sul suo futuro: vuole una cessione definitiva. Moncada e Furlani faranno un’offerta?

A Stefano Pioli serve un nuovo bomber e i tifosi si aspettano un investimento nel ruolo in questo calciomercato estivo. Il quasi 37enne Olivier Giroud ha bisogno di una valida alternativa, non può reggere da solo il peso dell’attacco.

Paolo Maldini e Frederic Massara avevano deciso di puntare su Divock Origi la scorsa estate e hanno sbagliato. Purtroppo, l’ex Liverpool ha avuto un rendimento pesantemente al di sotto delle aspettative. Solo due gol, per quanto belli, e tante prestazioni sottotono. Non è mai stato un goleador nella sua carriera, però ci si immaginava ben altro da parte sua. La cessione appare certa. Ci sono squadre della Premier League e della Super Lig interessate.

Calciomercato Milan, l’annuncio del centravanti

Il Milan sta prendendo in considerazione diversi attaccanti. Il nome caldo delle ultime settimane è Marcus Thuram, in scadenza di contratto con il Borussia Moenchengladbach. Il francese, che compirà 26 anni ad agosto, ha parlato direttamente con Stefano Pioli e ha ricevuto garanzie tecniche. In questi giorni prenderà una decisione. Anche PSG e Lipsia hanno presentato delle offerte.

Tra i nomi nella lista di Geoffrey Moncada c’è anche quello di Folarin Balogun, 21enne americano reduce da un’ottima stagione nel Reims. 22 gol e 3 assist in 39 presenze totali tra Ligue 1 e Coppa di Francia. Il suo cartellino è di proprietà dell’Arsenal, che sembra intenzionato a valutare eventuali offerte. Servirà un’offerta da 30-35 milioni di euro per intavolare una trattativa.

Balogun è aperto sia all’ipotesi di rimanere all’Arsenal sia a quella di giocare in un’altra squadra. Intervistato dopo la vittoria degli Stati Uniti contro il Canada nella finale Concacaf Nations League, è stato chiaro su una cosa: “Futuro? L’unica cosa che so è che non accetterò un altro prestito“.

Il centravanti nato a New York vuole una cessione a titolo definitivo, nel caso in cui l’Arsenal decidesse di non puntare su di lui. Ha le idee chiare su questo. Sa che può trovare una buona sistemazione e adesso attende le varie offerte. Il Milan non ne ha presentata alcuna, per il momento.

Balogun contro il Canada ha trovato il suo primo gol con la maglia degli Stati Uniti, che ha scelto solo un mese fa come sua nazionale. Poteva optare per l’Inghilterra, invece ha scelto i colori del Paese in cui è nato. Vedremo quale sarà il suo prossimo club.