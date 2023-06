E’ finita: lo United scippa il bomber al Milan

Non cominciano bene gli affari di mercato estivi del Milan, che deve vedersela con le big della Premier per portarsi a casa il giovane bomber.

Dopo tante emozioni e alti e bassi, la squadra è riuscita ad arrivare in semifinale della Champions League di questa stagione, qualificandosi anche alla prossima edizione del prestigioso torneo. Ora, il club si trova di fronte a un’importante decisione: come investire i fondi guadagnati per costruire una squadra ancora più competitiva per i tifosi.

Il Milan ha affrontato una stagione altalenante, ma ha dimostrato grande determinazione e abilità nel raggiungere la semifinale della Champions League. Nonostante le difficoltà incontrate lungo il percorso, i giocatori hanno mostrato un carattere degno dei colori che indossavano, portando ottime prestazioni anche a livello europeo.

Tutto ciò, purtroppo, non è bastato a raggiungere la finale. Questo a causa di vari limiti a cui devono ora far fronte i membri di Casa Milan per rendere la squadra più competitiva.

Con i fondi incassati dalla partecipazione alla Champions League, il Milan ha l’opportunità di migliorare ulteriormente la propria squadra. L’obiettivo dichiarato della dirigenza è quello di costruire una rosa capace di sfidare i top club europei. A tal fine, si prevede che almeno 10 giocatori lascino la squadra e, oltre al triste addio al calcio del carismatico Ibrahimović, anche altri membri del reparto come Rebic e Origi potrebbero partire.

L’intrusione dalla Premier League: sfuma il colpo per l’attacco del Milan

Durante il match a San Siro contro il Verona, il messaggio della Curva Sud alla società del Milan era piuttosto chiaro: i rossoneri vogliono più investimenti sul mercato, per vedere nomi importanti calcare il prato del Giuseppe Meazza. Intanto, però, Casa Milan vede una minaccia alla finestra su quello che era il possibile colpo in attacco: occhio al Manchester United.

Con l’obiettivo di rafforzare il reparto offensivo, il Milan aveva individuato Rasmus Hojlund, attaccante danese in forza all’Atalanta, come un possibile colpo di mercato. Tuttavia, come riporta theathletic.com, il Manchester United si è fatto avanti con prepotenza, mostrando un forte interesse per il talentuoso giocatore.

Ten Hag, l’allenatore dei Red Devils, è determinato a trovare un attaccante in grado di segnare almeno 30 gol a stagione per poter competere con squadre come il Tottenham del bomber Harry Kane. La squadra inglese sarebbe pronta a versare nelle casse dell’Atalanta ben 70 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni di un baby goleador come Hojlund.

Difficilmente il Milan riuscirà a raggiungere senza problemi quelle cifre, per cui le possibilità di vedere il danese vestire rossonero sono pressoché remote. È altrettanto vero che il club potrebbe voler portare avanti la filosofia intrapresa con Leao, per il quale spenderanno molti soldi per trattenerlo a Milano. Ora, non resta che scoprire come si sviluppa la situazione nel mercato estivo e come il Milan si preparerà per la prossima stagione.